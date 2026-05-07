Samsung Messages : bonne nouvelle, finalement l’application ne va pas disparaître

Samsung vient d'ajouter une petite précision concernant l'arrêt de sa messagerie qui n'a rien d'un détail. En effet, l'application va rester opérationnelle en Europe, son arrêt ne concernant que le marché américain. Le constructeur appelle malgré tout à transitionner sur Google Messages.

samsung messages

On apprenait il y a un peu plus d'un mois que Samsung s'apprête à retirer son application Messages de ses smartphones. À compter de juillet prochain, il sera impossible d'envoyer ou de recevoir un SMS avec l'application. Le constructeur coréen a déjà pris les devants lors de l'annonce en appelant ses utilisateurs à transitionner dès que possible sur Google Messages, arguant que l'alternative propose nombre de fonctionnalités, et plus, disponibles que Samsung Messages.

Mais la nouvelle n'a pas été très bien accueillie par tout le monde, beaucoup étant sur la messagerie de Samsung depuis des années et y ayant pris leurs habitudes. Le constructeur a donc décidé de reprendre la parole en mettant à jour la page officielle de l'application sur son site. Grand bien lui en a pris, puisqu'il semblerait que celui-ci avait oublié de préciser un léger détail lors de la première annonce : la messagerie va rester disponible en Europe.

Sur le même sujet — Smartphones Galaxy : après l’annonce de la fin de Samsung Messages, les utilisateurs menacent de partir chez la concurrence

Vous pourrez continuer d'utiliser Samsung Messages

En Europe et, à vrai dire, dans le reste du monde également. En effet, Samsung indique dans son message que seul le marché étatsunien est concerné par la fermeture de Messages. Samsung n'explique pas pourquoi seuls les utilisateurs américains seront privés de messagerie, bien qu'il soit probable que la raison soit aussi simple qu'une base d'utilisateurs trop maigre pour être maintenue, comparé au reste du monde.

Vous n'aurez donc pas besoin de passer sur Google Messages ou toute autre messagerie d'ici cet été. Du moins pour le moment. En effet, la firme coréenne appelle tout de même tous ses utilisateurs à passer chez son homologue “pour maintenir une expérience consistante de messagerie sur Android”. On ne serait donc pas surpris de voir la sentence tomber progressivement sur le reste du monde dans les mois ou années à venir.


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