Google Messages : sa solution pour vous éviter de vous faire tromper par des images générées par IA

Il n’est plus aussi aisé qu’auparavant de détecter si un contenu a été généré par IA. Cela vaut aussi pour les images que l’on vous envoie par messages. La firme de Mountain View développerait donc un système intégré à Google Messages pour vous aider à identifier le degré d’utilisation de l’IA dans ces médias.

Depuis des années, les géants de la tech misent sur l’intelligence artificielle, cette technologie à l’essor si exponentiel qu’il devient – pour ne pas dire qu’il est – difficile de repérer à coup sûr si une image a été générée ou non par IA. Encore une fois, Google s’apprête à apporter le remède à un poison qu’il a lui-même injecté avec des outils d’IA générative toujours plus performants et impressionnants, tels que Nano Banana (Gemini) ou Veo 3.

En effet, la firme de Mountain View est consciente du besoin de transparence revendiqué par les utilisateurs. C’est pourquoi elle est en train de renforcer ses labels pour les vidéos IA sur YouTube – même si la politique menée n’endiguera pas leur invasion. Mais l’entreprise ne limiterait pas cette initiative de transparence à sa plateforme de streaming : elle travaillerait à la décliner au sein de Google Messages.

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Google Messages prépare un système facilitant la détection de l’IA dans les images qu’on vous envoie

Il existe déjà des systèmes permettant de détecter la présence d’IA dans les contenus multimédias, comme SynthID ou les identifiants de la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Pour qu’ils soient réellement utiles, Google s’efforce de faciliter leur accès. Le géant de la tech a par exemple intégré SynthID à Gemini l’an dernier.

Désormais, il s’apprêterait à implémenter au sein de Google Messages un système permettant de détecter la présence – ou non – d’identifiants C2PA dans les images que vos proches vous envoient. C’est en tout cas ce que suggèrent les lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version de l’application.

Si l’option n’est pas encore fonctionnelle, sa description est plutôt explicite : ce système irait plus loin qu’une réponse binaire ou qu’une simple affirmation. Il serait capable de faire preuve de nuances, tant dans le degré d’utilisation de l’IA dans le contenu envoyé que dans son verdict : « Modifié avec plusieurs outils d'IA », « Peut avoir été modifié avec des outils d'IA », « Contenu multimédia créé avec l'IA » ou encore « Des parties de cette capture d'écran ou de cet enregistrement peuvent inclure du contenu généré par IA ».

En l’état actuel, il semble que l’accès à cette analyse ne soit pas immédiat : l’utilisateur doit appuyer sur l’image sur laquelle il souhaite avoir des précisions, pour ensuite sélectionner l’option « Afficher les détails » dans le menu déroulant. Mais c’est déjà une première étape vers davantage de transparence.