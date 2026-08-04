Google Messages : cette petite nouveauté va rendre l’application beaucoup plus agréable à utiliser

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Messages qui va plaire aux accros de la pièce jointe. Grâce à cette dernière, fini de passer des heures à chercher le bouton qu’il vous faut pour envoyer le message de votre choix.

google messages rcs photos

Google semble très porté sur les possibilités de personnalisation de son application Messages en ce moment. En juin dernier, la firme a déployé une nouvelle option permettant de modifier le fond d’écran d’une conversation, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. Et la firme de Mountain View n’en a visiblement pas terminé avec ce domaine. Comme l’ont repéré nos confrères d’Android Authority, une nouvelle option de personnalisation ne devrait pas tarder à trouver son chemin dans la version stable de la messagerie.

Cette fois-ci, Google s’adresse surtout aux utilisateurs qui envoient beaucoup de pièces jointes. En effet, le menu dédié peut s’avérer un brin agaçant pour ceux qui envoient régulièrement des images, des fichiers ou même leur localisation, pour la simple et bonne raison qu’il ne permet pas de modifier l’emplacement des boutons dédiés. Pour peu que vous utilisiez plusieurs messageries, ce qui est très probable, un mauvais clic est très vite arrivé.

Sur le même sujet — Google Messages va enfin se doter de cette fonctionnalité basique qui fait gagner un temps fou

Google Messages va vous permettre de personnaliser ce menu très pratique

Heureusement, cela est sur le point de changer. La dernière bêta de Google Messages embarque en effet la possibilité de modifier l’emplacement des boutons du menu de pièces jointes. Pour ce faire, il suffit de rester appuyé sur l’un d’entre eux et de le glisser jusqu’à l’emplacement de la grille souhaitée. Ce faisant, il échangera sa place avec le bouton qu’il viendra déloger. Simple et efficace.

À cela vient s’ajouter une petite flèche en haut du menu, qui permet de l’afficher en plein écran. Cela facilitera la réorganisation de la grille, ainsi que la visibilité générale de celle-ci pour ceux qui en auraient besoin. Dans l’ensemble, la fonctionnalité donnera plus de contrôle aux utilisateurs qui gagneront un moyen de rendre leur application plus agréable, ce qui est toujours une victoire. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera disponible pour le grand public.


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