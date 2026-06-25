Google Messages : cette option de personnalisation très attendue débarque enfin, mais avec une petite spécificité

Depuis plusieurs mois, Google préparait une nouvelle option de personnalisation pour son application Messages. Elle est désormais en cours de déploiement et, si elle est déjà intégrée dans de nombreuses autres applications de messagerie, Google y apporte sa propre touche.

C’était en préparation depuis au moins quelques mois : des lignes de code repérées dans les dernières versions bêta de Google Messages avaient révélé que la firme de Mountain View travaillait sur de nouvelles options de personnalisation, notamment pour rattraper son retard sur Samsung – alors même que l’application de messagerie native des smartphones Galaxy s’apprête à disparaître après quinze ans de bons et loyaux services.

Et Google est justement en train de déployer progressivement l’un de ces outils de customisation inédits : la personnalisation du thème des conversations. Avec cette option, le géant de la tech ne réinvente pas la roue : elle est déjà présente sur de nombreuses autres messageries instantanées. Mais son fonctionnement au sein de Google Messages présente une particularité.

Lire aussi : Google Messages vous laissera discuter avec Google Messages, mais pour quoi faire ?

Google Messages vous laisse enfin personnaliser le fond d’écran de vos conversations

En 2024, la firme de Mountain View a introduit au sein de Google Messages une option de personnalisation des bulles de messages et des arrière-plans de conversation baptisée Modifier les couleurs. Elle pousse désormais le curseur de la personnalisation encore plus loin avec un nouvel outil venant justement remplacer Modifier les couleurs.

Cette nouvelle fonction de personnalisation s’appelle Chat Theme (que l’on peut traduire par Thème de la conversation). Elle offre aux utilisateurs une sélection étendue de choix : palettes de couleurs, fonds d’écran intégrés répartis en plusieurs catégories (Animaux, Noir et blanc…) ou encore photos de leur propre galerie. Comme Modifier les couleurs, elle est accessible via le menu à trois points verticaux des conversations.

Customizable backgrounds here
byu/Stevenmc8602 inGoogleMessages

Mais Chat Theme présente une singularité par rapport aux options de personnalisation des thèmes des autres messageries, comme iMessage, Messenger ou celle intégrée à Instagram : le thème personnalisé ne s’applique qu’à celui qui l’a choisi et non pas à tous les membres de la conversation. Concrètement, vous pourrez choisir une photo de votre chat comme fond d’écran pour la discussion avec votre cher (ou chère) et tendre, mais vous seul pourrez en profiter.

Comme souvent pour ses nouveautés, Google a opté pour un déploiement progressif. Ainsi, si comme nous vous ne la voyez pas encore apparaître, il faudra faire preuve d’un peu de patience : elle ne devrait pas tarder à arriver.

Source : Android Headlines


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