Google Messages : cette nouvelle option va vous sauver la mise en cas d’erreur !

Jusqu’à présent, supprimer une discussion dans Google Messages ne vous laissait aucune chance : celle-ci disparaissait à tout jamais. Mais Google vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, qui permet de conserver les messages supprimés dans une corbeille.

L’application de messagerie de Google, sobrement baptisée Google Messages, s’améliore en permanence, pour le plus grand bonheur des utilisateurs Android. Le géant du numérique prépare par exemple une fonction disparue revisitée, et même une option totalement inédite. De plus, Google Messages corrige enfin ce problème qui agace les utilisateurs depuis des années. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Google s’attaque désormais à un problème de taille : la suppression définitive des conversations dans son application Google Messages. Les plus pressés d’entre nous ont tendance à supprimer des messages de manière impulsive, sans possibilité de faire machine arrière. Mais c’est désormais terminé.

Google Messages : des messages conservés pendant une durée limitée

Ainsi, Google Messages s’étoffe d’une nouvelle option disponible dans Gmail, à savoir un véritable dossier Corbeille, consultable à tout moment. Il est donc possible de restaurer des messages supprimés par inadvertance un par un, voire de restaurer l’ensemble des conversations précédemment placées dans votre corbeille.

Toutefois, les messages placés dans la corbeille de Google Messages n’y resteront pas indéfiniment. En effet, à chaque fois que vous supprimez un message, Google vous avertit que « La discussion sera supprimée après 30 jours. » Il est par ailleurs important de noter que cette durée est réduite à 7 jours sur les appareils Android Go afin « d’économiser de l’espace ».

De plus, dans le cas où vous recevez un nouveau message lié à une discussion placée dans votre corbeille, celui-ci apparaîtra dans votre boîte de réception principale. Les précédents textes resteront, quant à eux, dans votre corbeille.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Google aura pris son temps avant de déployer cette nouveauté pour Google Messages, qui a dans un premier temps été repérée par Android Authority dans une ligne de code, et ce, dès octobre 2025. Cette fonctionnalité a ensuite été disponible en bêta, avant d’être plus largement déployée via la version stable 20260327_00_RC00 de l’application Google Messages.