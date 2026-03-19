Ce bug d’Android 16 affecte les VPN depuis des mois et Google ne fait rien

Plusieurs fournisseurs de VPN affirment qu'un bug d'Android 16 affectant leurs applications est connu depuis 2025 et que Google reste silencieux. Il peut pourtant entraîner un risque pour la protection des utilisateurs.

VPN Android
Crédits : 123RF

En règle général, Google corrige les bugs d'Android assez rapidement. Mais dans le cas présent, l'entreprise semble prendre son temps pour une raison inexpliquée. Pourtant le dysfonctionnement constaté est assez grave : sur les smartphones sous Android 16, il déconnecte silencieusement votre application VPN. Le trafic Internet n'est plus protégé et vous ne le savez pas. Plusieurs fournisseurs sont concernés : ProtonVPN, Mullvad VPN, TunnelBear, WireGuard et probablement d'autres.

Sous Android 16, après la mise à jour d'une application VPN, le système peut se retrouver dans un état où l'application VPN n'est plus en mesure d'accéder à Internet. Dans cet état anormal, l'application VPN se voit empêcher d'accéder à Internet de quelque manière que ce soit. Cela s'avère très déroutant pour les utilisateurs, car ils ne peuvent pas se connecter via le VPN et se retrouvent ensuite dans l'impossibilité d'accéder à Internet, le système étant bloqué en phase de connexion ou ne parvenant pas à s'y connecter“, lit-on sur l'Issue Tracker de Google.

Depuis plusieurs mois, Android 16 a un bug qui peut vous déconnecter de votre VPN

Le problème survient généralement quand vous mettez votre application VPN à jour via le Play Store alors que le programme est actif. Le bug n'est pas systématique, ce qui le rend d'autant plus difficile à isoler. Totalement invisible, il ne disparaît pas si vous redémarrez le VPN. C'est le smartphone qui doit l'être, ou bien vous devez désinstaller puis résinstaller l'application. En sachant qu'aucun message d'erreur ne s'affiche, très peu d'utilisateurs vont se donner la peine d'aller jusque là.

Lire aussi – Le VPN gratuit de votre Google Pixel va vous éviter bien des oublis grâce à cette mise à jour

Les fournisseurs de VPN en appellent désormais à Google qui ne semble pas presser de résoudre le souci. Son dernier message sur l'Issue Tracker date de septembre 2025. Il indique que les données ont été transmises aux équipes concernées et depuis, plus rien. Proton a pris le parti d'expliquer ce qu'il se passe sur son compte Twitter afin d'attirer au maximum l'attention. Plus qu'à espérer que cela suffira à faire réagir la firme de Mountain View.


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