Google Messages : dites adieu aux messages supprimés par erreur grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur de Messages, son application de messagerie. Après y avoir intégré plusieurs changements majeurs, la firme de Mountain View pourrait y apporter un ajustement bien utile inspiré de Gmail.

Google poursuit le développement progressif de son application de messagerie. Ces derniers mois, la firme de Mountain View a apporté plusieurs améliorations significatives à Messages : elle y a déployé le design Material 3 Expressive, a corrigé un défaut qui faisait enrager les utilisateurs et elle pourrait bientôt apporter un changement majeur dans la façon d’interagir avec les messages.

Mais l’entreprise ne se concentre pas uniquement sur des modifications clés pour améliorer l’expérience utilisateur. Pour lutter contre les messages qui disparaissent à tout jamais après une suppression par erreur, Google pourrait bientôt faire évoluer le système de suppression de son application de messagerie. C’est en tout cas ce que suggèrent de nouvelles lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version bêta de Google Messages.

Google préparerait l’intégration d’un dossier Corbeille à Messages

Si vous utilisez l’application de messagerie native de Google, vous savez qu’il est possible d’archiver vos conversations. Elles demeurent dans ce dossier de manière indéfinie, tant que vous ne les effacez pas manuellement. En revanche, si vous supprimez un message, il est immédiatement et définitivement retiré de votre smartphone – ou tout autre appareil compatible. Et si, par malheur, cela arrive par inadvertance, c’est assez frustrant vous en conviendrez.

Pour pallier cela, Google serait en train de développer l’ajout d’un nouveau dossier Corbeille à Messages. En effet, le code de la dernière version bêta de l’application mentionne à plusieurs reprises des « conversations mises à la corbeille ». À l’image de celle intégrée à Gmail, les messages supprimés y seraient conservés pendant 30 jours, avant suppression automatique. Cela vous permettrait de récupérer ou de consulter un message avant qu’il ne disparaisse pour de bon.

Il semble que cette fonctionnalité ne soit qu’aux premiers stades de son développement, puisque nos confrères ne sont pas parvenus à activer d’interface utilisateur qui y soit liée. Si l’apparition d’une nouvelle corbeille dans Google Messages vous intéresse, il faudra donc vous armer de patience en attendant qu’une future mise à jour de l’application ne vienne exaucer votre souhait.