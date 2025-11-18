Google Messages corrige enfin ce bug insupportable qui rend la galerie inutilisable

Depuis toujours, Google Messages est victime d'un bug qui rend l'application particulièrement agaçante. Ce dernier est d'autant plus handicapant qu'il n'existe aucune solution pour le corriger ou le contourner. Heureusement Google a fini par s'intéresser au problème.

Il faut bien reconnaître que Google a une fâcheuse tendance à prendre son temps quand il s'agit de régler des problèmes de longue date sur son application Messages. Bien que les utilisateurs peuvent se réjouir de voir apparaître une corbeille pour leurs messages supprimés, il y a surtout de quoi être d'enfin pouvoir taguer un utilisateur dans une conversation de groupe alors que toutes les autres messageries le permettent depuis des années.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il en va de même pour certains bugs persistants. La bonne nouvelle, c'est que Google vient de corriger l'un d'entre eux. Vous n'êtes probablement passé à côté de la galerie, cette espace dans la messagerie qui permet d'envoyer une image ou une vidéo à un autre utilisateur, voire même d'en capturer une grâce à l'appareil photo. Auquel cas, vous avez sans doute remarqué aussi que cette dernière se comporte de manière très étrange.

Google en finit enfin avec ce bug horrible de Messages

Lorsque la galerie de Google Messages est ouverte, malheur à celui qui pencherait son smartphone sur le côté, car cela ferait automatiquement disparaître l'espace dédié aux images, pour faire apparaître un message incitant l'utilisateur à réorienter son téléphone à la verticale. Le problème, c'est que l'application agit ainsi même lorsque la rotation automatique de l'écran est désactivée depuis les paramètres.

Autement dit, un mauvais geste et la galerie disparaît, et ce peu importe la configuration de votre smartphone. Fort heureusement, Google a enfin décidé de s'attaquer au problème. La beta v20251114 de la messagerie semble avoir corrigé le bug. Désormais, lorsque la rotation de l'écran est désactivée, la galerie ne disparaît plus lors que l'on penche son téléphone. Il ne reste plus qu'à attendre que cette mise à jour soit disponible pour tous les utilisateurs.

