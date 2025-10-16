Google Messages vous protégera mieux des arnaques avec ces nouveautés

Google va plus loin dans sa lutte contre les tentatives d'escroquerie. La firme dote son application Messages de nouveaux garde-fous afin de mieux assurer la protection des utilisateurs. Les voici.

“Bonjour, vous avez un colis bloqué. Merci de cliquer sur ce lien pour…“. Vous avez forcément déjà reçu un SMS de ce genre sur Google Messages. À force, vous arrivez à repérer en un coup d'oeil qu'il s'agit d'une arnaque dont le but est de soutirer vos informations personnelles, voire de l'argent. Le problème, c'est que les tentatives d'escroquerie sont de plus en plus élaborées. Entre l'utilisation de l'intelligence artificielle et la facilité avec laquelle un cybercriminel peut se faire passer pour quelqu'un de votre entourage, parfois on ne sait plus ce qui est vrai ou non.

Lire aussi – Google Messages va encore intégrer une nouvelle fonctionnalité IA, mais celle-ci sera vraiment pratique

Conscient de cette évolution, Google déploie plusieurs fonctionnalités dans Messages, son application de SMS et messagerie instantanée. Toutes ont le même objectif : empêcher que vous vous fassiez avoir par un escroc. La firme de Mountain View parle de 5 nouveautés. Deux d'entre elles sont directement intégrées à Google Messages, deux autres concernent la récupération d'un compte compromis, et la dernière a une visée pédagogique.

Voici comment Google Messages va lutter contre les arnaques désormais

Commençons par le blocage des liens suspects reçus par messages. Désormais, si vous cliquez sur une URL contenue dans un message et que l'application estime qu'il est suspect, un popup s'affichera pour vous le dire. Ce sera à vous de confirmer que l'adresse est sûre afin de vous y rendre. Cette protection est disponible pour tous les utilisateurs dans la dernière version de Google Messages.

Lire aussi – Google Messages vous permet enfin d’annuler l’envoi de ces messages que vous regrettez amèrement

Vient ensuite la vérification des clés. Afin d'être sûr que vous communiquer bien avec la bonne personne et non quelqu'un qui se fait passer pour elle, vous avez la possibilité de demander l'envoi d'un QR code spécifique disponible dans l'application Contacts de Google. Un escroc ne pourra pas le fournir. L'option nécessite un smartphone sous Android 10 et ultérieur. Google précise qu'il étendra ce système de vérification à d'autres situations.

Pour récupérer plus facilement un compte quelle que soit la raison (compromission, oubli, perte de l'appareil nécessaire à la passkey…), deux nouvelles possibilités s'offrent à vous. La première est de passer par un contact de confiance. Rendez-vous sur votre Compte Google puis cliquez sur Sécurité à gauche. En bas du bloc Comment vous connecter à Google, cliquez sur Contacts pour la récupération de votre compte puis Ajouter un contact pour la récupération du compte.

La deuxième option est de vous identifier avec votre numéro de téléphone. Sur un nouveau smartphone par exemple, il suffira d'entrer ce dernier pour accéder à son compte Google. Notez qu'il faudra également le code avec lequel vous déverrouilliez l'ancien mobile afin de sécuriser l'opération. Le déploiement est en cours, il est possible que vous n'y ayez pas encore accès au moment où vous lirez ces lignes.

Vient enfin un mini-jeu à faire via le Web sur son ordinateur ou son smartphone : Be Scam Ready. Il vous met dans la peau de 4 personnages dont vous suivrez l'histoire. Tous vont être confrontés à des situations faisant penser à des tentatives d'escroquerie par messages. Vous devrez déterminer si oui ou non c'est bien de cela qu'il s'agit. Plusieurs choix vous seront proposés le cas échéant, et vous aurez un temps limité pour répondre. Le jeu est accessible dès maintenant, mais uniquement en anglais.