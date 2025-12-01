Google Messages rectifie le tir avec cette fonctionnalité essentielle tant attendue, mais un défaut persiste

Certains utilisateurs possèdent deux cartes SIM au sein d’un même smartphone. Pouvoir basculer rapidement de l’une à l’autre est donc essentiel. Si Google proposait initialement une solution simple et fluide dans Messages, l’entreprise a complexifié inutilement le processus. Bonne nouvelle, elle cherche maintenant à rectifier le tir.

Google semble avoir un lien particulier avec son application Messages. Si la firme de Mountain View y introduit parfois des fonctions bienvenues, telles qu’un dossier corbeille inspiré de celui de Gmail rendant moins irrémédiable la suppression d’un message, il faut parfois attendre des années avant qu’elle ne dote sa messagerie native de fonctionnalités essentielles et attendues depuis bien longtemps par les utilisateurs.

De même, le géant de la tech a la fâcheuse tendance de remettre à plus tard la correction de bugs de longue date sur son application. Et à côté de ça, il vient « corriger » des fonctions qui n’avaient absolument pas besoin de l’être… pour finalement les rendre moins pratiques. C’est notamment le cas du sélecteur de carte SIM.

Google rend le changement de carte SIM moins pénible, mais ce n’est pas encore parfait

Pour basculer rapidement et facilement d’une carte SIM à l’autre sur un même smartphone en envoyant des messages, Google Messages proposait autrefois une solution très simple : un sélecteur accessible via la barre de saisie.

Plus tôt cette année, la firme de Mountain View a complexifié cette action toute simple en ajoutant des étapes inutiles : elle a déplacé l’option dans la page des détails du contact, ce qui oblige les utilisateurs à ouvrir cette page, appuyer sur l’option, sélectionner la carte SIM désirée pour enfin revenir à la conversation.

L’entreprise cherche maintenant à rectifier le tir. D’après un utilisateur – dont les propos sont relayés par nos confrères d’Android Authority – la dernière version bêta de Messages apporte un nouveau raccourci pour changer rapidement de carte SIM pendant la rédaction d’un message.

Pour y accéder, il suffit de rester appuyé sur la barre de saisie du message pour qu’un menu contextuel apparaisse avec l’option Changer de SIM. Appuyer dessus renvoie directement dans la page de profil afin de choisir la carte SIM souhaitée, puis de revenir à la conversation en un seul appui.

Si cette nouvelle méthode améliore l’expérience, elle n’est toujours pas aussi fluide que celle initiale puisqu’elle ne permet pas de basculer directement entre les deux cartes SIM. Google l’améliorera peut-être encore davantage lors de prochaines mises à jour de l’application.