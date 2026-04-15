Publicités sur le Web : Google punit les sites qui utilisent cette combine douteuse

Google prend les armes contre certains sites Internet abusant d'une pratique connue pour afficher des publicités à l’insu des utilisateurs. Ils seront désormais pénalisés s'ils continuent à s'en servir.

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Crédits : 123RF

Personne n'aime voir des publicités sur un site Web. C'est pourtant un mal nécessaire pour assurer des revenus suffisant à leur survie. Partant de ce postulat, des développeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à abuser du système pour afficher un maximum de réclames au détriment de l'expérience utilisateur. Mais quoi qu'en pensent certains, la pub sur Internet, ce n'est pas le Far-West. Le secteur est soumis à des règles établies par les régies numériques les plus utilisées, par exemple celle de Google.

Régulièrement, la firme de Mountain View ajoute des pratiques à sa liste des comportements considérés comme contraire à sa politique. Par exemple celle dite du “parasite SEO“, où un site réputé, bien placé dans les résultats de recherche, loue une partie de son domaine à un tiers qui affichera des contenus de piètre qualité, souvent sans rapport. Ici, c'est le “détournement du bouton Retour” qui est visé. Vous y avez sûrement déjà été confronté.

Certains sites vont devoir arrêter d'utiliser cette combine pour afficher plus de pubs

Quand vous surfez sur le Web et que vous appuyez sur le bouton Retour de votre navigateur, vous vous attendez à atterrir sur la page affichée précédemment. Sauf que parfois, vous arrivez sur une page que vous n'aviez jamais vu, le plus souvent bourrée de publicités et/ou de liens d'affiliation. Le site utilise un script qui manipule votre historique de navigation pour choisir ce vers quoi vous envoie le bouton Retour.

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Google a constaté une hausse de l'usage de cette méthode et ne veut plus la voir. Les sites ont jusqu'au 15 juin 2026 pour supprimer ou au moins désactiver tout code permettant ce détournement. Passée cette date, les récalcitrants seront punis par des signalements pour spam et/ou une chute de leur visibilité dans les résultats de recherche Google. Comprendre : être reléguée à la 2e page et au-delà.


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