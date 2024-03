Google intègre l’IA Gemini dans son application Messages, Gmail est victime d’une nouvelle méthode de phishing, c’est le récap’ de la semaine

Les utilisateurs de l’application Messages pourront bientôt utiliser l’IA Gemini, de nombreux comptes Gmail et Microsoft 365 menacés par les pirates, Free s’associe avec l’entreprise Qiara, spécialisée dans les systèmes d'alarme, c’est le récap’ de la semaine.

Des scientifiques ont reproduit le comportement d’un trou noir dans un laboratoire, Google Messages s’équipe de l’IA Gemini et Free s’impose sur le marché des maisons connectées et sécurisées avec un nouveau partenariat avec Qiara. Alors qu’une nouvelle enquête révèle que les terminaux Starlink ont atterri sur le marché noir, une nouvelle méthode de phishing pourrait mettre en danger vos comptes Microsoft 365 et Gmail.

Une expérience sur terre pour mieux comprendre les trous noirs

C’est en Angleterre qu’une équipe de chercheurs est parvenue à reproduire le comportement d’un trou noir afin de mieux les comprendre. Les scientifiques de l’Université de Nottingham ont en effet créé une tornade quantique à partir d’hélium superfluide. Cela fait sept ans que les chercheurs tentent d’observer et de reproduire un trou noir sur Terre et cette récente étude est très encourageante.

Lire : Des scientifiques créent un trou noir miniature sur Terre à partir d’hélium

Le chatbot Gemini débarque dans l’application Messages

Si vous êtes un bêta-testeur de l’application Messages et que vous possédez l’un des smartphones Android récents de Samsung ou Google, vous pouvez désormais utiliser l’IA Gemini directement depuis Google Messages. En effet, Google a décidé d’intégrer son chatbot dans son application de messagerie et les utilisateurs pourront donc utiliser le chat pour converser avec l’assistant IA.

Lire : L’IA Gemini débarque dans Google Messages, voici comment lui parler

“Tycoon 2FA” : une nouvelle méthode de phishing s’attaque à vos comptes Microsoft 365 et Gmail

Une nouvelle méthode de phishing a été repérée par des chercheurs spécialisés en cybersécurité de la société Sekoia. Baptisée “Tycoon 2FA”, cette « boîte à outils » permet aux pirates de voler les identifiants de connexion aux comptes Gmail et Microsoft 365 sans se faire détecter par les antivirus. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour comprendre comment fonctionne cette nouvelle technique d’hameçonnage.

Lire : Des pirates volent vos comptes Gmail et Microsoft 365 grâce à cette nouvelle technique d’hameçonnage

Un nouveau partenariat entre Free et Qiara

L’entreprise Qiara, spécialisée dans les systèmes d’alarme, s’associe à Free pour proposer aux abonnés une solution de télé-surveillance. Le pack Essentiel est un système d’alarme connecté composé d’une caméra connectée, d’une sirène, d’un détecteur de mouvement avec capteur infrarouge, d’un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre et d’un clavier numérique. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour connaître les différentes formules disponibles pour les abonnés Free.

Lire : Free présente sa solution pour une maison connectée sécurisée

Les terminaux Starlink de plus en plus nombreux sur le marché noir

Bloomberg vient de lever le voile sur un constat inquiétant concernant les terminaux Starlink. En effet, une enquête a été réalisée et révèle que les kits de connexion par satellite s’arrachent de plus en plus sur le marché noir. Les terminaux atterrissent ainsi dans des pays où SpaceX n’a pas encore reçu l’autorisation du gouvernement de distribuer sa technologie. Cette mauvaise nouvelle met le doigt sur la nécessité de trouver rapidement des solutions pour limiter l’utilisation illégale de la technologie d’Elon Musk.

Lire : Starlink voit sa cote de popularité exploser sur le marché noir et c’est une très mauvaise nouvelle

Nos tests de la semaine

Xiaomi 14 Ultra : un excellent photophone à condition d’avoir le budget

Xiaomi propose ici un smartphone au design original qui saura séduire les consommateurs grâce à son processeur puissant, son excellente partie photo et sa bonne autonomie. L’écran est très bien calibré, la charge est rapide et le Xiaomi 14 Ultra est agréable à prendre en main, et ce même s’il est très épais. Attention, il chauffe énormément en jeu et son prix n’est pas adapté à tous les portefeuilles.

Lire : Test Xiaomi 14 Ultra : un bel appareil photo, mais un smartphone premium avant tout

Nothing Phone 2a : un excellent rapport qualité/prix

Vendu à moins de 350 euros, le Nothing Phone 2a est un candidat sérieux si vous cherchez un appareil qui offre une excellente autonomie, une fluidité globale et un écran très bien calibré. On aurait apprécié découvrir un chargeur dans la boîte et on regrette l’absence d’égaliseur graphique. Côté photo, on note une belle qualité du zoom optique 2x, du capteur selfie et ultra grand angle mais notez qu’il n’y a pas de capteur télé zoom.

Lire : Test Nothing Phone 2a : vous n’avez rien à y perdre, surtout à ce prix

Princess Peach Showtime : un jeu séduisant malgré une petite durée de vie

Princess Peach Showtime est un jeu plein de charmes qui saura vous séduire grâce à sa direction artistique ingénieuse, sa belle mise en scène et sa bande originale de qualité. C’est un titre adapté à tous les publics et on adore retrouver Peach sans Mario. Cela étant dit, c’est un jeu assez court qui manque de challenge. Gros bémol pour cette dernière exclusivité inédite de Nintendo, les temps de chargement inacceptables de lenteur.

Lire : Test Princess Peach Showtime : la dernière séance de la Nintendo Switch