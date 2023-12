Google : la vidéo bluffante de l’IA Gemini est en partie fausse

La démonstration de Gemini, la nouvelle intelligence artificielle de Google, a épaté tout le monde. Sauf qu'en réalité, la vidéo a été mise en scène pour la rendre plus impressionnante qu'elle ne l'est.

Quand Google a annoncé sans crier gare son nouveau système d'intelligence artificielle Gemini, la firme n'a pas manqué de diffuser une vidéo de démonstration qui a laissé tout le monde bouche bée. Et il y a de quoi. On y voit quelqu'un discuter très naturellement avec l'IA pendant plusieurs minutes, en lui demandant ce qu'elle voit. Gemini s'adapte tandis qu'un dessin se forme sous ses “yeux”, reconnaît un tour de magie, comprend que la personne sur une vidéo diffusé imite Néo dans Matrix, propose un jeu à partir d'une carte du monde… Bref, le résultat est complètement bluffant.

“Bluff” est le bon mot, dans la mesure où selon les informations obtenues par Bloomberg, la vidéo est en réalité une mise en scène. Déjà, elle est accélérée, ce qui n'est pas une surprise. On voit clairement des coupures ou des accélérations, et la description YouTube indique que “pour les besoins de cette démonstration, la latence a été réduite et les réponses de Gemini ont été raccourcies pour des raisons de brièveté”. En revanche, deux éléments majeurs sont faux.

La vidéo de démonstration de l'IA Gemini a été mise en scène

Malgré ce que la vidéo de Gemini laisse penser, rien ne s'est produit en temps réel ni à la voix. La démonstration véritable s'est faite “en utilisant des images fixes tirées de la séquence, et des requêtes sous forme de texte”, explique un porte-parole de Google. C'est donc très différent de que l'on imagine : il n'est pas possible d'avoir une conversation avec Gemini ni qu'il nous réponde du tac au tac à mesure qu'on lui présente différentes choses. Quand on sait cela, l'IA devient tout de suite moins impressionnante.

On ne peut tout de même pas lui enlever sa capacité à reconnaître correctement ce qu'il lui est montré et à faire évoluer ses réponses en fonction. Pour rappel, il y a 3 modèles de Gemini plus ou moins puissants. Ultra, Pro et Nano, qui lui est utilisable sans connexion Internet. L'intelligence artificielle est déjà présente dans Bard et le Pixel 8 Pro, mais l'Europe n'y a pas encore droit. Le système doit se conformer au préalable au RGPD.