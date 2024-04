L’Europe n’en a pas fini avec Apple, la menace d’une nouvelle amende gargantuesque plane

Apple est de nouveau tombé sous le joug du DMA. Cette fois-ci, ce sont ses iPads qui ont été désignés comme gatekeepers par l’Union européenne. La firme va donc devoir se plier aux nouvelles exigences de la législation, sous peine de devoir encore verser une amende à plusieurs milliards d’euros.

Apple n’est décidément pas le bienvenu en ce moment en Europe. Avec la récente mise en vigueur du DMA, la firme de Cupertino est dans le viseur de la Commission qui évalue si chacun de ses services correspond à la notion de gatekeeper, c’est-à-dire ces géants d’un secteur si imposants qu’ils empêchent la concurrence de ce développer. C’est notamment pour cette raison que l’App Store est en train de changer.

Or, Apple a plutôt intérêt à se conformer aux lois européennes, puisque la firme a déjà écopé d’une amende de presque 2 milliards d’euros il y a quelques semaines seulement. Autant dire qu’elle n’accueille donc sûrement pas très bien la dernière nouvelle en provenance de Bruxelles. Ce lundi 29 avril, la Commission européenne a en effet rendu son verdict concernant les iPad du constructeur. Eux aussi sont désormais considérés comme des gatekeepers.

Les iPads non conformes au DMA selon l’Europe

Cela signifie qu’Apple a désormais 6 mois pour faire en sorte que ses iPads respectent la nouvelle loi européenne. Dans le cas contraire, le constructeur s’expose à une amende pouvant atteindre 10 % de ses revenus sur 2023. Avec pas moins de 385,70 milliards de dollars touchés l’année dernière, cette amende pourrait donc théoriquement grimper à 38 milliards de dollars.

S’il est très improbable que l’Europe en arrive là, même en cas de désaccord avec Apple, la menace est bien réelle et va contraindre la firme à bouleverser ses habitudes sur le marché des tablettes. Quant aux changements qui seront apportés, il est encore trop tôt pour les affirmations. On peut toutefois spéculer sur un système plus ouvert, laissant la porte à la concurrence pour s’installer. De son côté, Apple promet de « « continuer à s’engager de manière constructive avec la Commission européenne pour se conformer à la DMA dans tous les services désignés ».