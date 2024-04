Marre des appels et SMS indésirables ? Il y a un nouvel outil pour les éviter

Afin de lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique non sollicité, que ce soit par appel ou par message, une plateforme dédiée fait peau neuve et se dote de nouveaux outils.



Sans trop s'avancer, il est probable que vous ayez vécu une fois voire plus cette situation : votre smartphone sonne et un numéro inconnu s'affiche. Parce que vous attendez une livraison ou un appel quelconque, vous décrochez. Et là, une personne vous dit qu'elle souhaite vous renseigner sur votre CPF (Compte Personnel de Formation), vous proposer un forfait mobile moins cher, vous faire profiter d'une offre exceptionnelle pour isoler votre maison, quand bien même vous êtes en appartement, bref. Encore du démarchage téléphonique.

Qu'il prenne la forme de coup de fil ou de SMS, c'est un fléau qu'on a bien du mal à éradiquer. Le gouvernement a passé des mesures pour le restreindre, mais elles s'avèrent largement inefficaces, à tel point que le démarchage semble empirer. Parmi les outils à disposition, il y a Bloctel, mais celui-ci précise bien qu'il “ne gère pas les démarchages pour la Rénovation énergétique, pour le CPF, les SMS et les courriels“, ce qui limite fortement sa portée. Le mieux est de se tourner vers le site de l'Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs (Af2m) : la plateforme 33700. Et ça tombe bien, elle a fait peu neuve.

Cette plateforme se modernise pour lutter contre le démarchage téléphonique

En vous rendant que www.33700.fr, vous constatez immédiatement les changements. La page d'accueil présente désormais 2 boutons impossibles à manquer pour transmettre un SMS indésirable. Le premier est Signaler avec un formulaire. Il vous demande d'entrer votre numéro de téléphone, celui de l'expéditeur, le contenu du message ainsi que la date et l'heure de réception. Le deuxième donne la possibilité de Signaler avec une capture d'écran depuis son smartphone, après avoir scanné un QR code.

Dans les deux cas, vous recevrez un SMS permettant de valider et finaliser la procédure. Si vous souhaitez signaler un appel indésirable, le site 33700 vous conseille de passer par Bloctel. Rien n'empêche de vous y inscrire bien sûr, mais pour plus d’efficacité, vous pouvez aussi utiliser le service mis en place par UFC-Que Choisir. Soyez patient quel que soit votre choix, les résultats ne se voient pas du jour au lendemain.