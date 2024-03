Starlink voit sa cote de popularité exploser sur le marché noir et c’est une très mauvaise nouvelle

Selon une enquête récente, les terminaux Starlink, promettant un accès internet à haut débit presque partout sur Terre, se retrouvent désormais sur le marché noir, même dans des territoires où le service n'est officiellement pas disponible. Cette situation met en lumière les défis liés au contrôle et à la sécurité de cette nouvelle technologie.

Starlink, le projet ambitieux de SpaceX, a récemment marqué le monde des télécommunications par des réussites spectaculaires : la connexion d'un smartphone standard à ses satellites pour l'envoi du premier SMS et la réalisation d'une transmission de données directe. Ces innovations, permettant des vitesses de téléchargement surprenantes sur des appareils non modifiés et assurant une connectivité dans les zones les plus reculées, repoussent les frontières de l'accès internet mondial.

Malgré ces avancées prometteuses, une tendance préoccupante émerge : la circulation des kits Starlink sur le marché noir. Ces terminaux, conçus pour offrir une connexion internet fiable et rapide presque partout sur la planète, sont de plus en plus recherchés dans des régions où l'accès à internet est limité ou inexistant. Leur présence illégale dans certains pays démontre l’importance de réguler cette technologie pourtant révolutionnaire, tout en mettant en évidence la demande pressante pour une connectivité globale sans faille.

Au-delà de sa promesse d'apporter internet dans les moindres recoins de la planète, Starlink se trouve confronté à une réalité complexe. Une enquête récente de Bloomberg révèle une tendance inquiétante : la vente active de ces kits de connexion par satellite sur le marché noir, notamment dans des régions où le service n'a pas été officiellement lancé ou dans des pays sous régimes autoritaires. Cette situation montre les failles de SpaceX à maîtriser la distribution de sa technologie, qui s'avère avoir des implications importantes en matière de sécurité internationale.

Selon l'enquête, les terminaux sont activés dans des pays où Starlink est autorisé, puis revendus à travers les frontières, comme en Afrique du Sud, pays natal d'Elon Musk, où l’entreprise n'a pas encore reçu l'approbation gouvernementale. Des groupes Facebook proposent d'acheter et d'activer les kits au Mozambique voisin, pour ensuite les acheminer vers des clients sud-africains.

Au Yémen, les kits Starlink se vendent ouvertement sur les réseaux sociaux, importés de pays comme Singapour ou la Malaisie et activés en itinérance, malgré les risques et les coûts accrus, en particulier dans les zones contrôlées par les Houthis. Les utilisateurs recourent ensuite à des méthodes détournées pour payer leurs abonnements. Ils peuvent effectuer des transferts bancaires depuis des pays tiers ou payer directement lors de la réception des équipements, en contournant ainsi les restrictions imposées par leurs propres pays. Cette situation nous pousse à réfléchir sur le besoin d'améliorer les règles et le suivi pour éviter que ces nouvelles technologies ne soient utilisées de manière illégale.

