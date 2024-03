Les kits Starlink se revendent sur le marché noir, votre compte Gmail n’est plus en sécurité, le récap

Les terminaux Starlink sont revendus sur le marché noir dans des pays où le service n’est pas actif, une nouvelle technique d’hameçonnage met à risque vos comptes Gmail, Free lance un tout nouveau service, c’est le récap.

Starlink n’est pas disponible dans tous les pays, mais les fameuses paraboles sont donc vendues au marché noir de manière illégale. De leur côté, les pirates informatiques peuvent contourner l’authentification multifactorielle pour voler vos identifiants Gmail et Microsoft 365. Enfin, Free vient de nouer un partenariat avec Qiara pour proposer son service de sécurité à prix préférentiel pour les abonnés Freebox. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 26 mars 2024.

Starlink est en vente sur le marché noir

Si vous vous trouvez au Yémen et que vous avez besoin d’un service haut débit, vos solutions ne sont pas nombreuses. Starlink n’est pas officiellement disponible dans le pays, mais cela ne freine pas certains internautes qui n’hésitent pas à acheter des kits comprenant la parabole d’Elon Musk directement sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs recourent ensuite à des méthodes détournées pour payer un abonnement.

Le phishing est en plein essor et cible vos comptes Gmail

Des pirates ont mis au point un nouveau service baptisé « Tycoon 2FA », qui leur permet de contourner l’authentification à deux facteurs et d’intercepter les codes à usages uniques qui vous sont envoyés pour vous connecter à vos comptes Gmail ou encore Microsoft 365. Une fois en possession de la clé de sécurité, les cybercriminels sont capables de s’approprier vos comptes et ainsi voler vos données, et parfois même des documents confidentiels.

Free s’associe à Qiara pour sécuriser votre maison

À l’occasion d’une conférence hier matin, Free a levé le voile sur un nouveau partenariat avec Qiara, une entreprise française spécialisée dans la sécurité à domicile lancée il y a quelques années seulement. Free propose ainsi un pack incluant plusieurs appareils spécialisés de Qiara, à un tarif préférentiel pour les abonnés à ses offres Freebox.

