SpaceX construirait en secret un réseau de satellites espions pour les services de renseignement

En plus de Starlink, sa constellation de satellites qui offrent un accès à Internet depuis l’espace, SpaceX travaillerait également sur un tout autre projet bien plus secret : un réseau de satellites espions pour le gouvernement.

SpaceX serait en train de construire un vaste réseau de satellites espions pour le National Reconnaissance Office (NRO), un des acteurs majeurs du renseignement aux États-Unis. Ce projet secret, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, a été révélé pour la première fois par Reuters, citant des sources au fait des détails du programme.

Le NRO, reconnu comme un leader mondial du renseignement spatial, aurait chargé SpaceX de déployer une constellation de satellites capables de suivre des cibles terrestres et de relayer des données essentielles aux responsables des services de renseignement et de l'armée des États-Unis. Bien que le calendrier exact de l'activation du réseau reste incertain, le lancement d'une douzaine de prototypes à bord des fusées Falcon 9 de SpaceX au cours des dernières années laisse penser que le projet est déjà bien avancé.

Elon Musk veut encore plus de satellites dans l’espace

L'incursion de SpaceX dans le domaine des satellites en orbite basse (LEO) n'est pas nouvelle : sa division Starlink a déjà peuplé le ciel de milliers de satellites, fournissant un accès à Internet haut débit à des populations qui vivaient jusqu’à présent en zone blanche, ou dans des zones où la fibre n’est pas installée. Starlink a d’ailleurs récemment lancé une offre encore plus abordable en Europe, rendant son service accessible au plus grand nombre.

D’après Reuteurs, les satellites espions du NRO devraient opérer dans des paramètres orbitaux similaires, bien que l'accent soit mis sur la surveillance et la reconnaissance. S'il est couronné de succès, le programme pourrait améliorer considérablement la capacité du gouvernement et de l'armée américains à identifier rapidement des cibles potentielles dans le monde entier. Il s'agit d'un des investissements les plus importants du Pentagone dans des systèmes de satellites LEO de grande envergure destinés à renforcer le soutien des forces terrestres.

Que sait-on du nouveau réseau de satellites secret du gouvernement américain ?

Le réseau, tel qu'il est décrit par les sources, comprendra de grands satellites d'imagerie et une multitude de satellites relais. Ces derniers transmettront les données d'imagerie et les communications dans l'ensemble du réseau à l'aide de lasers intersatellites, une technologie que SpaceX a déjà évoquée pour Starlink.

Les capteurs à bord de ces satellites seraient fournis par une autre société, mais l'identité de ces collaborateurs n'a évidemment pas été révélée. Ce projet ambitieux est étroitement lié à Starshield de SpaceX, un réseau satellitaire sécurisé destiné aux entités gouvernementales et dont les niveaux de cryptage dépassent ceux de Starlink. Lancé en 2020, le premier prototype de satellite Starshield a fait l'objet d'un contrat distinct d'une valeur d'environ 200 millions de dollars, qui a apparemment ouvert la voie à l'attribution ultérieure de 1,8 milliard de dollars.

Le site web de SpaceX vante les capacités de Starshield, notamment ses caractéristiques cryptographiques de haute assurance conçues pour héberger des charges utiles classifiées et traiter les données en toute sécurité, conformément aux exigeantes normes gouvernementales.

Sans surprise, la révélation du contrat de SpaceX a suscité des réactions de la part d'acteurs internationaux, notamment de la Chine. L'armée chinoise et les médias d'État ont exprimé leur inquiétude quant aux menaces potentielles que les initiatives du gouvernement américain font peser sur la sécurité, appelant les nations à la vigilance. D’ailleurs, on sait que la Chine serait, elle aussi, en train de mettre en place sa propre constellation de satellites LEO, et n’avait pas hésité à menacer de détruire les satellites d’Elon Musk avec des armes nucléaires.