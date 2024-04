Cryptomonnaie : cet arnaqueur promet aux gens qu’ils seront millionnaires, le FBI débarque chez lui

Dans une tournure ironique des événements, Robert Robb, un individu accusé d'avoir escroqué des investisseurs en cryptomonnaie sous le couvert de développer un bot de trading révolutionnaire, a été arrêté. Selon l'FBI, les promesses de richesses instantanées n'ont jamais été concrétisées, laissant derrière elles un sillage de victimes et de fausses espérances.

Alors que les cryptomonnaies n’ont plus la cote chez les criminels, les histoires d'innovations révolutionnaires et de gains rapides foisonnent, attirant investisseurs novices et expérimentés. Robert Robb, avec ses promesses d'un bot de trading crypto capable de générer des profits extraordinaires, semblait ajouter un chapitre séduisant à cette narration. Cependant, derrière les affirmations audacieuses se cachait une réalité bien plus sombre et décevante.

Robb aurait réuni pas moins de 1,5 million de dollars – soit environ 1,4 million d’euros – auprès d'investisseurs confiants. Il leur promettait l'accès à un bot de trading de “Valeur Extractible Maximale” (MEV) qui, en théorie, identifierait et exécuterait automatiquement les transactions les plus lucratives sur les réseaux blockchain. Mais au lieu d'investir dans la technologie promise, les fonds auraient été détournés vers des comptes bancaires personnels, laissant les investisseurs avec des rêves brisés et le portefeuille vide.

L'opération qui a mené à l'arrestation de Robb démontre la vigilance et l'efficacité des autorités face aux escroqueries en cryptomonnaie. Le FBI a suivi les mouvements d'argent et les communications de cet escroc, rassemblant des preuves de ses promesses non tenues et de la redirection des fonds d'investissement vers ses comptes personnels. Cet exemple concret montre l'importance de la collaboration entre les investisseurs lésés et les autorités pour mettre au jour et stopper de telles arnaques.

L'arrestation de Robb à Las Vegas par les agents du FBI montre bien les dangers quand on investit dans des projets de cryptomonnaie qui n'ont pas été bien vérifiés. Les responsables rappellent qu'il faut toujours être prudent et bien réfléchir avant d'investir, surtout si on nous promet de gagner beaucoup d'argent rapidement. Cette histoire nous montre que dans le monde de la blockchain, qui change tout le temps, les promesses de devenir riche du jour au lendemain peuvent souvent se révéler être de fausses et coûter cher.

Quant à Robb, peut-être qu’il aurait dû suivre l’exemple du développeur du jeu Web3 Munchables et rendre ces fonds avant que le FBI frappe à sa porte.

