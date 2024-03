L’IA Gemini débarque dans Google Messages, voici comment lui parler

Vous avez toujours souhaité pouvoir envoyer un SMS à un assistant d'intelligence artificielle pour obtenir de l'aide, sans avoir à ouvrir une application ou un site web distinct ? Google rend cela possible en intégrant son chatbot Gemini directement dans l'application Messages, mais uniquement dans le cadre d'un bêta-test limité pour commencer.

Certains bêta-testeurs de Google Messages sur Android pourront désormais discuter directement avec l'IA Gemini dans l'application. Google explique que les testeurs peuvent utiliser l'IA conversationnelle pour rédiger des messages, réfléchir à des idées, planifier des événements ou simplement entamer une discussion amicale.

Pour être éligible, vous devez remplir plusieurs conditions, en plus d'être un bêta-testeur de Messages. Il s'agit notamment d'avoir l'un des derniers téléphones Android phares de Google ou de Samsung, comme le Pixel 6 ou une version ultérieure, le Galaxy S22/S23/S24, le Pixel Fold, ou tout modèle Galaxy Z Flip ou Fold.

Vous pouvez discuter avec Gemini directement sur Google Messages

Pour accéder à l’IA, sachez que votre téléphone doit également être réglé sur l'anglais ou le français (si vous êtes au Canada), exécuter la dernière version de Messages et être connecté à un compte Google personnel pour les 18 ans et plus. Les fonctions de chat RCS doivent également être activées.

Si vous avez coché toutes ces cases, Google indique que l'option de chat Gemini devrait simplement apparaître dans l'application Messages pour les membres bêta. Appuyez sur le bouton “Chat avec Gemini” ou sur l'option de menu “Démarrer le chat”, et vous serez accueilli par des instructions sur la façon de démarrer.

À partir de là, vous pouvez dialoguer avec l'assistant IA comme vous le feriez avec un ami par texto. Vous avez besoin d'aide pour réfléchir à quelque chose ? Google donne l'exemple suivant : « Suggérer un menu de 3 plats impressionnant, mais gérable pour un cuisinier débutant. Restriction alimentaire : végétarien ».

Notons aussi que l'historique complet de vos conversations avec Gemini est conservé dans Messages pendant 72 heures, même si l'enregistrement de l'activité de l'application Gemini est en pause. Vous pouvez supprimer l'ensemble du fil de discussion quand vous le souhaitez, ou aller dans votre journal d'activité Gemini pour supprimer des messages spécifiques.