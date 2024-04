Regardez ce robot humanoïde courir, c’est le premier au monde à y arriver

Le robot humanoïde chinois Tiangong est le premier du genre à être capable de courir comme le ferait un être humain. Pour le domaine, c'est une véritable révolution technologique.



La robotique a fait d'immenses progrès en quelques années seulement. Aidée par l'émergence de l'intelligence artificielle, on commence à voir émerger des humanoïdes artificiels capables de discuter avec nous tout en faisant la vaisselle. Comme nous, ils apprennent et évoluent pour devenir de plus en plus performants. Posséder un “corps” serait d'ailleurs la condition initiale pour envisager d'amener l'IA a un niveau plus élevé. Mais aussi sophistiqués soient-il, les robots construits selon notre morphologie ont toujours du mal à reproduire certaines actions basiques.

Elles sont le plus souvent relatives à la motricité fine, celle qui nous permet de saisir un œuf et de contrôler notre force pour ne pas le casser par exemple, mais pas que. Le simple fait de marcher comme un humain est une tâche complexe pour un robot. Idem pour ce qui est de monter ou descendre des escaliers, voire éviter des obstacles apparaissant soudainement sur notre trajet. Et ne parlons pas de courir, chose totalement impossible pour les machines humanoïdes. Jusqu'à maintenant.

Ce robot est le premier au monde à savoir courir, la preuve

En Chine, le Beijing Humanoid Robot Innovation Center a dévoilé son robot Tiangong. Du haut de ses 1m63 et pesant 43 kg sur la balance, c'est le premier au monde à être capable de courir. Vous pouvez le voir à l’œuvre dans le GIF ci-dessous. Pour le moment, il atteint la vitesse de 6 km/h. En sachant qu'en moyenne, un humain marche à 4 km/h, il s'agit plus d'un petit trot pour attraper le bus avant qu'il parte qu'un 100 mètres aux Jeux olympiques, mais cela reste un exploit technique révolutionnaire.

Au-delà de ça, Tiangong dispose d'une puissance de calcul de 550 mille milliards d’opérations à la seconde. Il est équipé de multiples capteurs pour simuler sa vision et l'aider à se repérer dans l'espace. Même “aveuglé”, le robot parvient à monter des marches ou une petite pente. Il ajuste d'ailleurs sa démarche s'il sent qu'il est en train de tomber ou de trébucher. Open source et plus rapide que ses congénères, Tiangong pourrait, entre autres, aider l'homme dans des opérations de sauvetage.

Source : Global Times