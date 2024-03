Google Messages vous laisse discuter avec Gemini, on a retrouvé le pire escroc de France, c’est le récap’

Gemini débarque directement dans Google Messages, un escroc français n’a pas fait beaucoup d’effort pour se cacher, on sait à quoi va ressemble le Pixel 9… Bienvenue dans le récap' de la veille !

On aura bien ri hier avec l’histoire de cet escroc français qui n’a pas donné beaucoup de fil à retordre à la police. On a aussi été très content d’apprendre l’arrivée de Gemini dans Google Messages, ainsi que de découvrir le design du Pixel 9 standard. Une bonne journée, en somme.

Vous pouvez désormais parler à Gemini dans Google Messages

Ça y est, l’IA générative de Google s’incruste dans sa messagerie pour smartphones chez tous les bêta-testeurs. Dès aujourd’hui, il est possible de discuter avec Gemini sur Google Messages, à condition de respecter certaines règles. Il faut impérativement utiliser un smartphone récent, configurer celui-ci en anglais, installer la dernière version de l’application et se connecter à son compte Google.

À lire —L’IA Gemini débarque dans Google Messages, voici comment lui parler

Il arnaque de nombreux joueurs… en livrant toutes ses coordonnées personnelles

On ne vous apprendra pas qu’il faut toujours faire attention lorsque l’on achète un produit en occasion sur Internet. Mais si les arnaques sont aujourd’hui légion, certains escrocs sont plus faciles à retrouver que d’autres. Surtout lorsque ces derniers donnent directement à leurs victimes leur nom et leurs coordonnées bancaires. Autant dire que l’enquête de la police vendéenne sur ce petit malin qui prétendait vendre des consoles à bas prix n’a pas été très longue.

À lire —Il prétend vendre des consoles de jeu et contacte ses victimes avec son vrai nom, devinez la suite

Le design du Pixel 9 se dévoile en avance

On pensait tenir le design du Pixel 9 il y a quelques jours, il s’agissait en réalité de celui du Pixel 9 XL. Qu’à cela ne tienne, Onleaks est revenu à la charge pour révéler cette fois le design du véritable Pixel 0 standard. On retrouve sans surprise le tout nouveau module photo tout en arrondi, avec un écran de 6,03 pouces à l’avant. Le smartphone sera légèrement plus grand que son prédécesseur, avec des dimensions 152,8 x 71,9 x 8,5 mm.

À lire —Le Pixel 9 standard se dévoile en images, lui aussi aura droit au tout nouveau design