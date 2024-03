Free présente sa solution pour une maison connectée sécurisée

Free s'est associé à Qiara, entreprise spécialisée dans les systèmes d'alarme. L'opérateur propose désormais l'un des pack de la société à un tarif préférentiel pour ses abonnés.

Free continue d'étoffer son offre. Après la sortie très attendue de la Freebox Ultra, on savait que l'opérateur comptait dévoiler un service inédit. C'est désormais chose faite, et il s'agit d'un système de télé-surveillance. Un ajout au catalogue rendu possible grâce à un partenariat avec Qiara, entreprise spécialisée en la matière. Les abonnés Free ont la possibilité de commander directement depuis leur espace client le pack Essentiel. Il se compose de 5 appareils : une caméra connectée, une sirène, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre et un clavier numérique.

Qiara indique avoir “travaillé avec un célèbre studio de design suédois” sur le design de l'ensemble. Le but était d'obtenir “quelque chose de discret et qui se fond dans tout type d'intérieur“. Dans le détail, la caméra full HD est capable d'enregistrer et diffuser des images de jour comme de nuit. Elle est également dotée d'un obturateur physique qui se ferme automatiquement pour respecter la vie privée des utilisateurs. Dans cette situation, le micro intégré se coupe également.

Free et Qiara s'associent pour proposer un système d'alarme connecté aux abonnés

Afin de repérer les intrusions, les capteurs de mouvements ont une portée de 6 mètres. Ils sont conçus pour ne pas réagir à vos éventuels animaux de compagnie. La sirène peut émettre une alarme de 105 décibels et se déclenche si un mouvement ou une ouverture est détectée. Comme tout système de ce genre, une application mobile permet de gérer l'ensemble des appareils. En revanche, il n'y a pas d'intégration avec Google Home ou Matter, ce qui pourra en refroidir certains.

Techniquement, le pack Essentiel présenté ici est le même que celui disponible directement depuis le site Web de Qiara. Ce qui change, c'est que les abonnés Free bénéficient d'un tarif préférentiel. Le prix des appareils tombe à 199 € (au lieu de 249 €), tandis que les abonnements optionnels Qiara Plus et Qiara Ultra passent respectivement à 7,99 €/mois et 15,99 €/mois, sans engagement. Ces derniers agrémentent l'offre de services supplémentaires comme l'enregistrement et le téléchargement des vidéos ou l'accès à un bouton Appel d'urgence.