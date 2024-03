Des scientifiques créent un trou noir miniature sur Terre à partir d’hélium

Une équipe de chercheurs a reproduit le fonctionnement d'un trou noir sur Terre en créant ce qu'elle appelle une “tornade quantique”. Cette dernière est composée d'hélium superfluide.



L'espace est le berceau de nombreux phénomènes fascinants. Des immenses explosions inexpliquées, des planètes qui se rentrent dedans, la naissance d'étoiles qui ne devraient pas exister… Et n'oublions pas les fameux trous noirs. Ces régions qui se forment après la mort d'une étoile massive et dont la force gravitationnelle est si forte qu'elle empêche la matière et la lumière de s'en échapper. De par leur nature, les étudier est complexe. On est cependant capable de leur attribuer 3 caractéristiques : la charge électrique, la masse et la rotation.

Pour approfondir notre connaissance des trous noirs, l'idéal serait d'en avoir un à disposition dans un laboratoire. C'est justement ce qu'ont réussi à faire des scientifiques de l'Université de Nottingham en Angleterre. Dans le détail, ils ont créé une tornade quantique à l'aide d'hélium superfluide. Cette propriété désigne un fluide dont la viscosité, c'est-à-dire les phénomènes de résistance à son mouvement, est inexistante ou presque. Pour obtenir un tel résultat, l'hélium a été refroidi à -271° Celsius. Très proche du zéro absolu, -273,15 ° C, où tout mouvement atomique cesse.

Une équipe de chercheurs reproduit le comportement d'un trou noir sur Terre

“L'hélium superfluide contient de minuscules objets appelés vortex quantiques, qui ont tendance à s'écarter les uns des autres. Dans notre configuration, nous avons réussi à confiner des dizaines de milliers de ces quanta [pluriel de quantum, la plus petite mesure indivisible, ndlr] dans un objet compact ressemblant à une petite tornade, obtenant ainsi un écoulement d'une force record dans le domaine des fluides quantiques“, explique le docteur Patrik Svancara dans un communiqué.

Les chercheurs planchent sur la reproduction d'un trou noir depuis 2017. À l’époque, ils observent “des signatures claires de la physique des trous noirs“, ce qui les encouragent à aller plus loin. Le succès de leur récente expérience est encourageant puisque cela “pourrait éventuellement nous amener à prédire comment les champs quantiques se comportent dans des espaces-temps courbes autour des trous noirs“.