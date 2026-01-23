Google Home permet enfin d’ajouter vos appareils connectés sans galérer

Ajouter une prise ou une ampoule connectée dans Google Home pouvait vite tourner au casse-tête. La moindre erreur rendait l’installation frustrante. Une nouvelle mise à jour vient enfin simplifier tout ce processus.

Ces derniers jours, les utilisateurs de Google Home ont dû faire preuve de patience. Entre les lumières soudainement « hors ligne » et l’assistant Gemini qui agit comme un ado en pleine crise, les interactions sont parfois devenues imprévisibles. Même des commandes simples, comme éteindre une lampe, pouvaient tourner à l’épreuve de nerfs. Face à ces petits ratés, l’ajout d’un nouvel appareil était souvent une source supplémentaire de frustration.

Google semble enfin prêt à corriger le tir. Une nouvelle mise à jour de l’application Google Home va considérablement simplifier l’ajout de prises, d’ampoules ou d’interrupteurs connectés. Le processus d’installation a été repensé pour éviter les blocages et faciliter l’intégration des objets connectés au sein de l’écosystème domestique. Cette nouveauté concerne aussi bien les utilisateurs expérimentés que les débutants, souvent perdus face aux méthodes de configuration trop techniques.

Google Home permet d’ajouter un appareil en le recherchant par nom ou par marque

Comme l’explique Android Authority, Google Home déploie un tout nouveau système de configuration des appareils. Jusque-là, l’utilisateur devait espérer que l’application détecte automatiquement l’objet ou scanner un QR code.

Désormais, une option permet d’ajouter un appareil manuellement en tapant son nom ou sa marque. Une barre de recherche dédiée facilite le processus, même si le QR code est absent ou illisible. Cette nouveauté donne aussi accès à une liste de marques compatibles, avec parfois des images des produits, pour éviter toute erreur de sélection.

Ce nouveau système sera utile à ceux qui installent plusieurs objets connectés à la fois ou rencontrent des problèmes avec l’ancien mode de détection. En plus de gagner du temps, il réduit les risques de mauvaise manipulation. L’utilisateur garde la possibilité de scanner un QR code, mais peut désormais choisir une autre méthode en un clic. Ce changement est visible sur la version 4.6.55.1 de l’application, notamment sur les smartphones Pixel. Le déploiement est en cours et devrait s’étendre rapidement à tous les utilisateurs dans les prochaines semaines. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement les mises à jour de l’application pour bénéficier de cette nouvelle fonction dès qu’elle est disponible.