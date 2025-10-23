Google Home prépare un moyen bien plus rapide d’ajouter vos appareils connectés

Google continue de transformer la maison connectée. Après l’arrivée de l’intelligence artificielle Gemini, une autre évolution se prépare discrètement dans l’application Home. Bientôt, ajouter un nouvel appareil pourrait se faire sans code QR ni réglages compliqués.

Depuis plusieurs semaines, l’intelligence artificielle Gemini s’installe dans l’univers Google Home. L’assistant, désormais présent sur les enceintes, écrans et caméras Nest, rend la gestion du foyer plus fluide. Les appareils sortis depuis près de dix ans profitent d’une seconde jeunesse grâce à des commandes plus naturelles et des analyses d’images avancées. La société semble vouloir uniformiser son écosystème autour de cette IA capable de comprendre et d’anticiper les besoins domestiques.

Mais ce n’est pas tout. Selon Android Authority, qui a exploré la version 4.1.55.1 en cours de test de l’application Google Home, une nouvelle interface d’installation est en préparation. L’équipe du site a pu activer une fonction cachée permettant de contourner le traditionnel scan de code QR. À la place, l’utilisateur pourra rechercher un produit en tapant le nom d’une marque ou d’un modèle précis, puis l’ajouter directement. Cette méthode vise à simplifier la configuration, notamment pour ceux qui rencontrent souvent des difficultés avec la détection automatique des appareils.

Google Home introduit la recherche par marque pour connecter vos appareils en un instant

Cette nouvelle interface de l'application Google Home affiche une liste complète d’équipements compatibles. Elle indique clairement si le matériel prend en charge la norme Matter, devenue essentielle pour connecter des produits de marques différentes. Une fois le bon modèle trouvé, l’application affiche une photo de l’objet pour vérifier qu’il s’agit bien du bon appareil avant de l’ajouter. L’objectif est de rendre la procédure plus visuelle, plus intuitive et surtout plus rapide, sans risque de confusion entre deux modèles similaires.

Google ne retire pas les anciens modes d’ajout. Le scan de QR code et la détection automatique resteront disponibles, mais cette nouvelle méthode vient s’y ajouter comme une option plus souple. Le déploiement n’a pas encore été confirmé officiellement, mais les captures observées laissent penser à une sortie prochaine. Avec Gemini et cette refonte de l’application Home, la marque semble vouloir poser les bases d’un foyer connecté plus cohérent, où chaque appareil s’intègre sans effort dans un même environnement.