Une page se tourne pour la maison connectée Google : tous ses produits ont enfin été transférés depuis l’application Nest vers Google Home. Cette étape visant à faciliter votre gestion des appareils connectés s'inscrit dans une refonte majeure initiée par l'entreprise.

Google s’était laissé distancé dans la course à la meilleure maison connectée. Si l’entreprise a démocratisé les thermostats connectés avec sa gamme Nest, elle s’est retirée de ce marché en Europe il y a à peine quelques semaines. Pourtant, la firme de Mountain View préparait parallèlement son retour dans la compétition, notamment avec une refonte en cours de Google Home.

Le 15 septembre marquait en effet la fin d’un long (et lent) processus : le transfert des appareils de la gamme Nest vers l’application Google Home – qui aura pris plus de trois ans. Ce sont les thermostats Nest qui ont fermé le bal. L’entreprise n’a pas oublié ses anciens thermostats et, comme c’était prévu, les utilisateurs peuvent désormais gérer le modèle de 2015 ou ultérieur depuis l’application Google Home.

Google abandonne l’application Nest

C’est Anish Kattukaran, chef de produit Google Home et Nest, qui a annoncé sur X (ex-Twitter) : « Cela achève un effort de plusieurs années visant à regrouper le meilleur de Nest dans une application unique et unifiée. Plus besoin de passer d’une application à l’autre, juste une expérience de maison connectée pratique. »

S'il paraît enthousiaste, la nouvelle de la disparition de l’application Nest laisse un goût amer à certains de ses fidèles utilisateurs. En témoigne l’article de The Verge. Nos confrères regrettent les produits abandonnés, la hausse des abonnements, la suppression de fonctionnalités et les baisses de performances de Google Assistant. Selon eux, la principale erreur de Google a été de ne pas innover sur ses enceintes domestiques, cœur de la maison connectée.

S’ils reconnaissent les améliorations de Google Home (intégration de Gemini, contrôle depuis l’application web…), ils interrogent les efforts matériels. Ils considèrent que Google a démantelé l’excellent matériel qu’était Nest – considéré comme une référence pendant des années. Et cela au profit d’une stratégie mettant l’accent sur le logiciel et se reposant sur du matériel tiers, en dehors des caméras et des hubs sur lesquels se concentre l’entreprise, probablement car elle pourra facilement y intégrer Gemini.

Le cœur de la nouvelle stratégie de Google, mais aussi de ses concurrents comme Alexa, semble être l’IA. Une présentation de Gemini for Home et de nouveaux produits – dont certains ont déjà été repérés en rayon – est prévue pour le 1er octobre. Mais nos confrères semblent sceptiques. Au-delà de l’intégration de Gemini aux caméras Nest, ils ne perçoivent aucune amélioration significative – comme c’est le cas depuis 2021. Reste à voir si ces réserves seront justifiées, ou si Google parviendra à révolutionner la maison connectée.