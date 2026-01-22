Gemini transforme Google Home en ado rebelle qui refuse vos ordres

Google Home devait gagner en intelligence avec l’arrivée de Gemini. Mais certains utilisateurs doivent désormais insister pour se faire obéir. L’enceinte connectée agit parfois comme un ado en pleine crise.

Google déploie progressivement Gemini dans son écosystème pour remplacer Google Assistant. Depuis fin 2025, cette intelligence artificielle est aussi intégrée aux produits de la maison connectée, comme les enceintes Google Home. Elle est censée offrir des interactions plus naturelles et mieux comprendre le contexte des commandes. Après une phase de test limitée aux États-Unis, le service s’ouvre à d’autres régions, dont le Canada. Le support du français est prévu pour début 2026.

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Depuis l’arrivée de Gemini sur Google Home, plusieurs utilisateurs signalent des dysfonctionnements liés à leurs appareils connectés. Des lumières apparaissent comme « hors ligne » dans l’application, alors qu’elles fonctionnent normalement. Même après avoir redémarré les équipements ou relancé l’app, le bug persiste. Ces problèmes touchent surtout les ampoules, les prises et les interrupteurs intelligents. Plus inquiétant encore, certains remarquent que l’IA elle-même refuse d’exécuter des commandes simples, sans raison apparente.

Gemini répond de travers et refuse d’exécuter certaines commandes sur Google Home

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une expérience à la fois frustrante et un peu absurde. En pleine nuit, il demande à son enceinte Google Home de jouer un bruit blanc, un son apaisant souvent utilisé pour faciliter le sommeil. Gemini lui répond alors qu’il n’en est pas capable, précisant qu’il peut uniquement diffuser des messages. Surpris, l’utilisateur insiste, reformule, puis tente à nouveau la commande avec un ton plus direct. Finalement, après plusieurs tentatives, l’enceinte s’exécute comme si de rien n’était.

Ce petit épisode a donné l’impression à certains que l’assistant virtuel « testait » la motivation de son propriétaire avant d’obéir. Un peu comme un ado qui prétend ne pas comprendre une consigne simple… avant de finalement s’exécuter, sans explication. Le plus étonnant, c’est que cette fonctionnalité était parfaitement maîtrisée par l’ancien Google Assistant. Avec Gemini, elle semble désormais sujette à discussion, ou à négociation.

Ce cas n’est pas isolé. Plusieurs témoignages confirment que Gemini comprend mieux le contexte, mais échoue parfois sur les fonctions les plus simples. L’ancien Google Assistant était peut-être moins sophistiqué, mais il exécutait les ordres sans discuter. Gemini semble plus intelligent, mais aussi plus imprévisible. Pour de nombreux utilisateurs, cette transition donne l’impression d’une technologie encore en rodage.