« C’est pas Versailles ici » : Google Home rencontre un bug avec les lumières connectées, un correctif arrive

Google Home est de nouveau sous le feu des projecteurs. Et cette fois-ci, ce n’est pas à cause de Gemini. L’application connaît actuellement un bug qui affiche comme « hors ligne » des appareils pourtant connectés. La firme de Mountain View a confirmé le problème et prépare un correctif.

La technologie, c’est bien ; mais c’est tout de même mieux lorsque ça marche. Et ces derniers jours, les propriétaires d’appareils de domotique ne sont pas gâtés par leurs écosystèmes de maison connectée favoris. Par exemple, Alexa+ – dont le déploiement sur les appareils des membres Prime a suscité la polémique – dérape chez certains utilisateurs : elle « hallucine » des commandes et adopte une attitude pour le moins arrogante.

Mais la solution d’Amazon n’est pas la seule à jouer avec les nerfs de ses propriétaires, Google Home n’étant pas en reste. Sachez donc que, si vos lumières et interrupteurs s’affichent comme « hors ligne » dans l’application alors qu’ils sont bien connectés, vous n’êtes pas les seuls.

Les lumières connectées s’affichent « hors ligne » dans Google Home, un correctif arrive

C’est notamment sur Reddit que les utilisateurs ont signalé le bug, qui semble concerner principalement les lumières, individuelles ou groupées, et les prises, modules d’alimentation et interrupteurs intelligents : tous ces appareils, quelle que soit la marque ou l’intégration utilisée. Le problème serait donc surtout cantonné à ces appareils – bien que certains internautes évoquent ponctuellement des enceintes et purificateurs d’air.

Mais, pour la plupart, les autres appareils, tels que les caméras ou enceintes, semblent fonctionner correctement. Les utilisateurs ont déjà tenté de redémarrer l’application ou de supprimer puis de rajouter les appareils impactés par le bug, mais rien n’y fait.

Et alors que la firme de Mountain View vient d’annoncer le déploiement progressif d’une vingtaine d’outils d’automatisation inédits, certains utilisateurs indiquent que même leurs routines ne fonctionnent plus, selon nos confrères d’Android Authority.

Le géant de la tech a conscience du problème : il a informé les utilisateurs qu’il s’agissait d’un problème côté serveur et que seul un correctif pourra le résoudre. Il précise travailler à le corriger « au plus vite ». Si aucun délai n’a été communiqué quant au déploiement d’une mise à jour, ce message suggère qu’elle devrait bientôt arriver.