Google Home : voici comment activer Gemini sur vos appareils avant son déploiement officiel

Un internaute a trouvé comment activer Gemini sur Google Home avant le déploiement officiel de l'IA. Étonnament, la méthode est on ne peut plus simple, puisqu'elle consiste à entrer une URL dans la barre de recherche de Chrome. On vous exlique comment vous y prendre.

Début octobre, Google officialisait l'arrivée de son IA Gemini au sein de Home. L'intelligence artificielle étant vouée à remplacer Google Assistant, elle devrait fonctionner de la même manière, tout en offrant une compréhension plus poussée et surtout contextualisée des commandes vocales de l'utilisateur. Mais pour l'heure, Gemini n'a pas encore trouvé son chemin vers tous les utilisateurs de Google Home, seulement une poignée d'entre eux ayant pour le moment accès à l'IA.

Mais si vous êtes trop impatient pour attendre de tester vous-même les nouvelles fonctionnalités, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Un utilisateur de Reddit a en effet trouvé un moyen d'activer Gemini pour Google Home, quand bien même l'IA ne soit pas encore disponible pour vous. Et cerise sur le gâteau : la manipulation à effectuer est on ne peut plus simple, puisqu'il suffit d'entrer une URL dans la barre de recherche de Chrome.

Sur le même sujet – Google Home déraille et invente des événements qui ne se sont jamais produits dans la maison

Comment activer en avance Gemini sur votre Google Home

L'internaute explique avoir tenté pendant plusieurs jours cette technique pour activer Gemini, en espérant que l'option finisse par apparaître. Après avoir fait preuve de patience, celle-ci s'est enfin affichée. Une fois activée, l'utilisateur a reçu un mail de la part de Google, l'invitant à activer sa période d'essaie de Google Home Premium, nécessaire pour activer les fonctionnalités IA.

Voici donc l'URL à entrer dans Google Chrome pour accéder à la fameuse option : googlehome://assistant/voice/setup

Attention toutefois, cette méthode n'est pas garantie de fonctionner du premier coupo. Plusieurs membres de Reddit ont effet rapporté que l'option n'était pas encore disponible sur leur appareil au moment du test. D'autres ont bien pu l'activer, mais n'ont pas reçu de mail de Google. Pour maximiser vos chances, vous pouvez forcer la fermeture de l'application Google Home ainsi que vider son cache avant tenter la manipulation.

Source : Reddit