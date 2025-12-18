Vous retardez encore le transfert de vos appareils Nest sur Google Home ? N’attendez pas, ça n’a jamais été aussi simple

L'application Google sur Android vient de recevoir une petite mise à jour qui va sauver la vie de tous les procrastinateurs. Cette dernière facilite en effet grandement le transfert des appareils Nest sur l'application. Un nouveau signe de la mort à venir du dispositif.

Depuis 2023, Google opère une transition de taille : celle de l'applicatio Nest vers Home. Tout un processus pour les utilisateurs s'étant mis à la domotique il y a plusieurs années déjà, qui doivent donc aujourd'hui transférer leurs appareils d'un service à un autre, avant que Nest ne disparaisse pour de bon. Seulement voilà, pour ceux qui ont connecté leur maison entière à l'ancien réseau de la firme, la chose n'est pas forcément aisée.

Jusqu'à il y a peu, il fallait manuellement transférer tous ses appareils, un à un, vers l'application Google Home. Un processus pas forcément compliqué en soit, mais qui veut prendre un certain temps dès que l'on a accumulé un certain nombre d'objets connectés. Si bien que certains procrastinent : tant que Nest est encore actif, cela vaut bien le coup de gérer ses appareils sur une application différente, tant que cela est encore possible…

Google Home simplifie enfin le transfert des appareils Nest

Mais tout cela appartient désormais au passé. Il y a quelques jours, Google a déployé une nouvelle mise à jour pour son application Home. Celle-ci n'avait pas l'air bien révolutionnaire de prime abord, mais c'était avant que la firme ne publie son changelog. Dedans, on y apprendre que l'application s'est dotée d'une nouvelle fonctionnalité, qui permet ni plus ni moins de transférer tous ses appareils Nest en seul clic.

Cela inclue les caméras, thermostats, serrures, ou encore alarmes incendie, ainsi que tous les modèles sortis après 2015. Google précise que cela fonctionne également lorsque l'on souhaite souhaite transférer plusieurs caméras à la fois. Attention toutefois, comme le note Android Authority, il semblerait que cette fonctionnalité soit, pour l'heure, uniquement disponible aux utilisateurs inscrits au programme bêta. On ne devrait donc pas tarder à la voir apparaître auprès du grand public.

