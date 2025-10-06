L’IA Gemini débarque en force sur les appareils Google Home, voici la liste de tous les modèles compatibles

Google fait entrer son intelligence artificielle Gemini dans un nouvel univers : la maison connectée. Du plus ancien Google Home aux dernières caméras Nest, l’assistant va transformer le fonctionnement des appareils domestiques. Cette mise à jour majeure promet de redonner vie à des produits sortis parfois il y a presque dix ans.

Depuis son lancement, Google cherche à simplifier la gestion de la maison connectée. Haut-parleurs, écrans, caméras ou sonnettes : chaque produit communique désormais dans un même écosystème piloté par la voix ou le smartphone. Avec Gemini, cette vision prend une nouvelle dimension grâce à l’intelligence artificielle, qui vient remplacer Google Assistant sur de nombreux appareils.

L’entreprise annonce que Gemini arrive dès octobre sur la quasi-totalité de ses produits maison sortis depuis 2015. Cette décision marque une première dans l’univers de la tech : offrir une mise à jour logicielle majeure à presque dix ans d’appareils. En pratique, cela signifie que les anciens Google Home, Nest Hub ou caméras Nest profiteront des nouvelles fonctions d’IA sans changement de matériel.

Gemini s’installe sur les Google Home, Nest Hub, Caméras et Sonnettes Nest

La liste des appareils compatibles est impressionnante. Elle couvre l’ensemble des générations de produits connectés signés Google, des premiers haut-parleurs intelligents jusqu’aux nouveaux modèles 2K de 2025. Tous bénéficieront des capacités conversationnelles et des analyses visuelles améliorées de Gemini, qui permettront par exemple de décrire une scène filmée par une caméra de surveillance ou d’enchaîner plusieurs commandes vocales. Voici le détail des produits concernés par cette mise à jour.

Voici la liste complète des appareils compatibles avec Gemini dans la maison connectée de Google

Enceintes connectées :

Google Home (2016)

Google Home Mini (2017)

Google Home Max (2017)

Nest Mini (2019)

Nest Audio (2020)

Écrans intelligents :

Nest Hub (2018)

Nest Hub Max (2019)

Nest Hub (2ᵉ génération, 2021)

Caméras :

Nest Cam Indoor (2015)

Nest Cam Outdoor (2016)

Nest Cam IQ Indoor (2017)

Nest Cam IQ Outdoor (2017)

Nest Cam (Battery, 2021)

Nest Cam (Wired, 2021)

Nest Cam with Floodlight (2021)

Nest Cam Indoor (2K, 2025)

Nest Cam Outdoor (2K, 2025)

Walmart onn Indoor Camera Wired (2025)

Sonnettes connectées :

Nest Doorbell (Wired, 1ʳᵉ génération, 2018)

Nest Doorbell (Battery, 2021)

Nest Doorbell (Wired, 2ᵉ génération, 2022)

Nest Doorbell (2K, 2025)

Walmart onn Video Doorbell Wired (2025)

Gemini apporte une compréhension plus naturelle du langage, une gestion améliorée des actions complexes et une meilleure intégration avec les autres services de Google. Ce déploiement progressif, prévu en accès anticipé dès octobre, marque le début d’une nouvelle étape pour le foyer connecté, où chaque appareil devient un peu plus intelligent.