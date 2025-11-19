Google reconnaît que Gemini for Home est victime d’un bug super curieux, un correctif est en préparation

Google a lancé Gemini for Home, un assistant vocal boosté par l’intelligence artificielle destiné à remplacer Google Assistant. Mais la mise à jour qui l’a déployé a également apporté un bug des plus curieux. Un correctif est déjà en préparation.

Google déploie depuis quelques semaines Gemini for Home, la version domestique de son intelligence artificielle destinée à remplacer Google Assistant. Elle débarque en force sur les différents appareils connectés du géant de la tech, offrant parfois une nouvelle vie à des produits sortis il y a plus de dix ans. L’objectif de la firme de Mountain View ? Moderniser la maison connectée en rendant les échanges plus naturels et les réponses plus précises grâce à une meilleure compréhension du contexte et des nuances.

Mais le déploiement ne se fait pas sans encombre. Et pour cause, la dernière mise à jour qui remplace Google Assistant par Gemini sur les écrans et enceintes Nest est victime d’un bug. Certes, il n’est pas dramatique. En revanche, il est assez curieux : il refuse de donner aux utilisateurs les définitions ou les traductions de mots simples sans abonnement Premium.

Gemini for Home souffre d’un bug étonnant : il refuse de traduire ou de définir des mots sans abonnement Premium

Ce bug, un utilisateur l’a découvert alors qu’il demandait à Gemini de définir le mot gaudy – qui signifie « tape-à-l’œil ». Il a partagé sa déconvenue sur Reddit : « Je viens de passer à Gemini, et mon Home Mini répond maintenant : Les conversations en direct ne sont disponibles que si vous achetez l’abonnement Premium ».

D’autres utilisateurs ont appuyé ses propos, précisant que l’IA refusait de leur donner la définition de mots simples, tels que « dinosaure ». Toutefois, quelques utilisateurs ont rapporté que leurs enceintes connectées ne rencontraient pas ce problème, comme le soulignent nos confrères d’Android Authority.

Évidemment, ce n’est pas le bug le plus handicapant qui soit : vous pouvez très bien trouver la définition ou la traduction d’un mot par un autre moyen. Quoi qu’il en soit, une telle restriction reste assez étonnante. Mais si vous ne jurez que par Gemini for Home pour améliorer votre vocabulaire, rassurez-vous : le géant de la tech, via le compte officiel Google Nest, a indiqué dans le fil Reddit avoir connaissance du problème et travailler « à un correctif dès que possible » qui sera déployé via une prochaine mise à jour.

Le lancement de Gemini for Home étant tout récent, il n’est pas étonnant que quelques adaptations soient à prévoir – malgré les précautions prises par Google en amont du déploiement global. Il ne reste plus qu’à patienter : les fonctions de dictionnaire et de traduction devraient bientôt revenir à la normale.