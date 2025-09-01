Gemini for Home : Google veut révolutionner la maison connectée grâce à cet assistant vocal dopé à l’IA

Google lance Gemini for Home, un assistant vocal boosté par l’intelligence artificielle. Le but ? Moderniser Google Home et s’imposer de nouveau dans la course à la meilleure maison connectée.

Si Google a mis l’accent sur l’IA pour ses smartphones, côté maison connectée, la firme de Mountain View a introduit de nouvelles fonctionnalités (réponses plus conversationnelles, nouvelles voix, une option Gemini sur certains appareils), mais rien de vraiment révolutionnaire. C’était sans compter sur Gemini for Home, un nouvel assistant vocal boosté par l’IA pour Google Home. D’après nos confrères de The Verge, il pourrait bien s’agir de sa plus grosse avancée dans la maison connectée, et ce depuis la sortie de son premier écran intelligent il y a plus de six ans.

Google lance un assistant vocal inédit dopé à l’IA pour moderniser la maison connectée : Gemini for Home

Grâce à cet assistant vocal entièrement inédit, Google entend probablement rattraper son retard sur le terrain de l’IA au sein des foyers – notamment par rapport à Alexa Plus d’Amazon, qui équipe déjà des millions de maisons. Gemini for Home remplacera progressivement Google Assistant sur les enceintes et écrans Nest. L’un des changements majeurs serait sa capacité à mieux comprendre le contexte, les nuances et les intentions. Il pourra répondre à des demandes précises plus facilement : éteindre toutes les lumières sauf une, mettre un minuteur adapté à telle cuisson, créer des listes ou des rappels. Gemini Live sera également inclus, offrant des interactions plus naturelles avec Google Home, sans avoir à répéter constamment « Hey Google » ; mais aussi une aide personnalisée pour des tâches plus complexes : aide en cuisine ou à la créativité, réflexion sur des problèmes domestiques… Avec des fonctionnalités similaires, la course entre Amazon et Google pour le meilleur assistant vocal domestique sera officiellement lancée – Apple rejoindra-t-il la compétition ?

D’après la firme de Mountain View, Gemini for Home devrait être déployé progressivement dès octobre, via son programme d’accès anticipé, avec des versions gratuites et payantes – sans donner plus d’informations sur le calendrier ou les prix. Mais d’après The Verge, Google pourrait là encore s’inspirer d’Amazon en proposant un abonnement intégré à Google Home ou Nest Aware – dont le prix mensuel vient d’être porté à 10 $ sans ajout majeur en contrepartie. Le déploiement sera probablement prudent, puisque des précautions supplémentaires sont indispensables à l’intégration de l’IA générative – surtout lorsqu’il s’agit de dispositifs critiques comme les serrures. Toujours selon The Verge, de nouveaux appareils pourraient accompagner le lancement de Gemini for Home. Cet assistant vocal inédit dopé à l’IA marquant une avancée majeure, Google pourrait lancer cet automne de nouveaux appareils conçus pour mettre en valeur ses performances.