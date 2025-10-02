Google Home se transforme radicalement avec l’intégration de Gemini

Google Home ne va plus ressembler à la plateforme à laquelle on était habitué. L'application va être modifiée, Gemini va remplacer Google Assistant, de nouveaux appareils optimisés pour Gemini vont être lancés et un nouvel abonnement premium va être rendu disponible.

Google Home fait sa révolution. Le service de maison connectée change de dimension et apporte une toute nouvelle expérience à ses utilisateurs. Celle-ci est symbolisée par l'intégration de l'assistant IA Gemini, qui a été “optimisé pour le contexte unique de votre maison”, promet Google.

Gemini s'invite sur l'app mobile bien sûr, mais aussi sur les appareils tels que les écrans et enceintes connectés, ainsi que sur les caméras de surveillance et les sonnettes. L'objectif est de transformer la maison connectée des simples commandes avec Google Assistant à la maison connectée de la collaboration naturelle avec Gemini. Le déploiement de ce dernier va débuter dès ce mois d'octobre en accès anticipé.

La domotique passe au niveau supérieur avec Gemini

L'application Google Home bénéficie d'une refonte majeure. “Plus rapide et plus fiable, elle vous permet de contrôler toutes les générations de caméras, sonnettes, thermostats et serrures Nest”, fait savoir la firme. L'interface a été repensée pour devenir plus simple et plus lisible, ce qui devrait permettre d'avoir un meilleur aperçu de ses objets connectés et de ses routines.

Si la partie logicielle est le cœur de ce Google Home sauce Gemini, le matériel n'est pas en reste. Google annonce une nouvelle gamme d'appareils conçus pour Gemini :

Nest Cam et Doorbell , avec la meilleure qualité d'image vue chez la marque et des capacités de compréhension inédites grâce à l'IA.

, avec la meilleure qualité d'image vue chez la marque et des capacités de compréhension inédites grâce à l'IA. Google Home Speaker , le premier appareil audio spécialement conçu pour Gemini, qui doit permettre des conversations plus naturelles et plus fluides avec l'assistant.

, le premier appareil audio spécialement conçu pour Gemini, qui doit permettre des conversations plus naturelles et plus fluides avec l'assistant. Des appareils de constructeurs tiers partenaires afin de mettre Gemini à disposition des utilisateurs sur un plus grand choix de formats, de prix et de designs.

Le tout est complété par un service à abonnement : Google Home Premium. Il donnera accès aux fonctionnalités les plus avancées de Gemini pour la maison connectée. L'assistant pourra par exemple analyser les enregistrements d'une caméra pour y retrouver un moment précis. Son prix en euros n'est pas encore connu, mais on sait que Google Home Premium est inclus dans les offres Google AI Pro et Ultra.