L’application Google Health, remplaçante de Fitbit, gagne un nouveau widget utile

Maintenant que Fitbit a disparu au profit de Google Health, la firme de Mountain View met les bouchées doubles pour satisfaire les utilisateurs. En commençant par un nouveau widget.

Google Health

Fitbit est mort, longue vie à Google Health. Depuis le 19 mai 2026, l'application Fitbit a disparu au profit de sa remplaçante estampillée Google, la firme ayant racheté la marque en 2019 déjà. Le nom continue cependant d'exister pour les montres et bracelets connectés associés. Toujours est-il que les utilisateurs doivent désormais reprendre leurs marques avec la nouvelle plateforme de suivi de santé. Histoire de marquer le coup, une mise à jour vient déjà modifier un élément central : le widget.

Lire aussi – Voici comment le Fitbit Air veut convaincre ceux que les montres connectées ont toujours rebutés

Jusqu'à présent, il s'agissait d'un rond affichant le nombre de pas parcourus. Désormais, il peut afficher plusieurs informations sur une grille accueillant au maximum 6 mesures différentes. Elles reprennent celles qui s'affichent dans l'onglet Aujourd'hui de l'application Google Health. Quand vous appuyez sur l'une des pilules, vous ouvrez automatiquement l'appli à la page correspondante, ce qui permet de voir plus de détails.

Google Health 5.0 transforme son widget pour le rendre plus complet

En haut du widget, l'icône en forme de cœur (le logo de Google Health) ouvre l'application, tandis que la flèche circulaire à droite permet de mettre à jour les indicateurs. Au milieu, vous pouvez voir l'heure à laquelle la dernière mise à jour a eu lieu. Au final, le widget présente plus d'informations en un coup d'oeil, ce qui toujours pratique pour éviter d'avoir à ouvrir l'application systématiquement.

Widget Google Health 5.0
Le nouveau widget de Google Health 5.0 / Crédits : 9to5Google

La mise à jour 5.0 de Google Health, qui ajoute ce widget, est déjà disponible. Notez que le déploiement de l'application jusqu'au 26 mai 2026. Il est donc possible que vous ne la voyiez pas encore si vous lisez cet article au moment de sa publication. Enfin, Google Health 5.0 sera un prérequis pour faire fonctionner le prochain bracelet Fitbit Air. Disponible en précommande, sa livraison est prévue en France le 15 ou le 16 juin 2026.

Source : 9to5Google


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