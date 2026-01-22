Google Chat gagne une option présente depuis des années chez la concurrence, pas trop tôt

La messagerie de groupes de Google se met enfin au niveau de Teams ou de Slack avec une fonctionnalité qui aurait dû être là depuis bien longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais.

Il était une fois Google

Dans le monde des messageries d'entreprise, des noms comme Teams de Microsoft ou Slack figurent parmi les plus connus. Les deux sont d'ailleurs largement utilisées à travers le monde. Il y en a cependant une autre qui ne démérite pas, mais dont on peut facilement oublier l'existence : Google Chat. Né des cendres de Hangouts, le service a tout pour plaire. La firme de Mountain View y ajoute régulièrement des fonctionnalités afin de ne pas se laisser distancer par la concurrence. Par exemple en facilitant la migration de Teams vers Google Chat.

Malgré cet afflux de nouveautés, les utilisateurs constatent qu'une fonction pourtant basique manque à l'appel depuis des années. Cette absence est d'autant plus incompréhensible que les autres messageries instantanées citées la proposent depuis bien longtemps. Heureusement, l'oubli sera bientôt corrigé avec une mise à jour arrivant très bientôt. Voici comment ça va fonctionner, Google ayant mis en place quelques subtilités.

Des années après Teams ou Slack, Google Chat permet enfin ceci

La fonctionnalité en question est tout simplement le transfert de message, soit la fonction “forward“. Jusqu'à présent, il fallait faire une capture d'écran du message que l'on voulait partager par exemple. Désormais, il suffira de cliquer sur les trois points apparaissant après un clic sur un message et de choisir “Transférer le message“. Google précise que pour l'instant, des garde-fous évitent que vous partagiez un message avec les mauvaises personnes par erreur.

Ainsi, vous ne pouvez pas transférer un message d'une conversation interne à une autre qui contient des personnes extérieures à votre entreprise. Même chose si les deux discussions intègrent des externes. Par contre, vous pouvez très bien prendre un message d'une telle conversation et le partager dans une autre où il y a uniquement des internes. Le transfert de message dans Google Chat est déjà en cours de déploiement chez certains utilisateurs. Tout le monde en profitera à partir du 11 février 2026 au plus tard.