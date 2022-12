Google enrichit les vieux Pixel, Windows 11 fait des captures vidéo, c’est le récap

Microsoft met à jour Windows 11. Le système d’exploitation se dote d’un nouvel outil pour faire des captures d’écran vidéo. Un député français propose de repeindre le toit des voitures en blanc pour lutter contre le réchauffement climatique. Et Google met à jour les anciens Pixel. Ils sont désormais compatibles avec la fonction Macro Focus du Pixel 7 Pro. C’est le récap.

Dans notre récap précédent, nous avons supposé que le jeu de l’année 2022 au Game Awards serait Elden Ring ou God of War Ragnarok. Et nous avions visé juste. Le premier a été élu Meilleur Jeu de l’année 2022 et remporté trois autres prix, tandis que le second a raflé une six prix. Il ne restait finalement pas grand-chose aux autres. C’était sans conteste le duo gagnant de la soirée. Une soirée riche aussi en nouveauté avec de nouveaux trailers pour les productions attendues en 2023, dont Star Wars Jedi Survivor, Diablo 4 ou encore Final Fantasy XVI. L’actualité du 9 décembre était donc très portée sur les jeux. Mais il n’y a pas que le vidéoludisme. Voici les autres nouvelles marquantes.

Windows 11 : bientôt un outil simple pour faire des captures d’écran vidéo

Microsoft déploie une mise à jour qui va changer la vie de nombreux utilisateurs (notamment professionnels) de Windows 11. La firme de Redmond intègre en effet à son système d’exploitation une nouvelle version de Snipping. Celle-ci permet maintenant de créer très simplement des captures d’écran vidéo. Plus besoin d’installer un logiciel externe dédié ! Pour l’instant, seuls les Insiders qui ont accès au canal Dev peuvent télécharger la mise à jour. Mais nous vous expliquons déjà comment cet outil fonctionne.

Voici une étrange idée pour lutter contre le réchauffement climatique

Julien Bayou est un député français affilié au parti Europe Écologie Les Verts. Jusqu’à présent, son identité n’était pas très populaire hors de sa circonscription. Mais il a très récemment gagné en notoriété, notamment auprès des automobilistes. Il a déposé un projet de loi qui vise à utiliser le « cool roofing » sur les voitures pour lutter contre le réchauffement climatique. Le but est d’éviter aux automobilistes d’utiliser leur climatisation en été. Qu’est-ce que le cool roofing ? On vous explique tout dans notre article complet.

Google enrichit l’expérience photo de ses anciens Pixel

Google a publié sur le Play Store une nouvelle version de Google Camera. Numérotée 8.7, elle est notamment destinée à tous les Pixel, depuis le 4 jusqu’au 6. Et son but est d’apporter aux anciens smartphones de Google de nouvelles fonctionnalités autour de la photo. Le premier est Macro Focus qui permet de prendre des photos de détail. Héritage des Pixel 7 et 7 Pro, elle est vraiment très pratique. D’autres fonctionnalités sont intégrées dans cette version de Google Camera. Découvrez-les dans notre article dédié.

