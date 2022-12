Final Fantasy 16 : la date de sortie serait annoncée lors de la cérémonie des Game Awards

La fin de l'année approche à grands pas, tout comme les Game Awards. La cérémonie de plusieurs heures devrait réserver quelques surprises, puisque Naoki Yoshida, de Square Enix, sera présent. Une annonce spéciale au sujet de Final Fantasy 16 serait prévue.

Le directeur et producteur de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, également connu sous le nom de Yoshi-P, fera une apparition aux Game Awards 2022 de Geoff Keighley le 8 décembre prochain pour une « présentation en direct très spéciale ». Pour rappel, Final Fantasy 16 est actuellement nominé dans la catégorie des jeux les plus attendus, aux côtés de Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Nous apprenions il y a quelques semaines que le prochain jeu de Square Enix sera exclusif à la PS5 pendant au moins 6 mois, donc il ne s’agira probablement pas du sujet qu’abordera Yoshi-P. Nous savons que le jeu sortira au cours de l’été 2023, mais aucune date précise n’avait jusqu’à présent été révélée, et c’est exactement l’annonce que tout le monde attend avec impatience.

Une date de sortie pour Final Fantasy 16 aux Game Awards ?

Tout porte à croire que Square Enix va enfin annoncer la date de sortie de son prochain titre phare. En effet, Final Fantasy 16 a officiellement été certifié au Brésil, une étape qui intervient généralement peu avant l'annonce de la date de sortie et, par extension, peu avant la sortie du jeu.

Square Enix a également officiellement annoncé que le jeu était presque terminé, ce qui signifie que l’annonce d’une date de sortie ne serait plus très risquée pour l’entreprise. Hiroshi Takai, le directeur du jeu, a récemment confié à Famitsu que le développement est actuellement “à 95%”, et que nous connaîtrons une date définitive avant la fin de l'année en cours.

On vous rappelle que les Game Awards 2022 seront diffusés en direct lors du spectacle qui aura lieu à Los Angeles, en Californie, la nuit du 9 décembre. Cela signifie que nous devrons tous nous adapter à l'heure normale du Pacifique en fonction de votre emplacement à ce moment-là. Si vous souhaitez suivre l’annonce en direct, elle est programmée à 1h30 du matin en France le 9 décembre.