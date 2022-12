The Game Awards 2022 : Elden Ring, Stray, God of War, découvrez la liste des jeux primés

Les Game Awards ont récompensé les meilleurs jeux de 2022 cette nuit. La cérémonie a sacré de nombreux titres et sans surprise, c’est l’excellent Elden Ring qui hérite de la récompense tant convoitée de jeu de l’année.

Elden Ring est le meilleur jeu de l’année 2022, est-ce vraiment une surprise ? Le titre de From Software a été sacré cette nuit lors de la cérémonie des Game Awards, l’équivalent des Oscars pour le monde du jeu vidéo.

Présenté par Geoff Keighley, l’événement a récompensé de nombreux jeux, classés par catégorie. Mais c’est bien Elden Ring qui a survolé la mêlée. Aucun suspense pour le prix tant convoité, tant Elden avait bousculé les codes du jeu en monde ouvert lors de sa sortie. Il succède ainsi à It Takes Two, le GOTY 2021.

Elden Ring, Stray, God of War, découvrez la liste des vainqueurs

Comme aux Oscars, les jeux sont récompensés par catégories. Elden Ring a reçu quatre prix dont le plus important, mais c’est en réalité God of War Ragnarök qui a occupé la scène avec six récompenses. On note aussi que Stray, jeu d’aventure des Français de Blue Twelve Studio, a obtenu le prix du meilleur jeu indépendant.

Voici la liste des gagnants :

Jeu de l’année : Elden Ring

Meilleur jeu indépendant : Stray

Meilleure direction artistique : Elden Ring

Meilleur jeu d’action : Bayonetta 3

Meilleur RPG : Elden Ring

Meilleur jeu d’aventure : God of War Ragnarök

Meilleur jeu de baston : MultiVersus

Meilleur jeu online : Splatoon 3

Meilleur jeu de stratégie : Mario + Rabbids Spark of Hope

Meilleur jeu de sport : Gran Turismo 7

Meilleur jeu familial : Kirby and the forgotten land

Meilleur Game Director : Elden Ring

Meilleure musique : God of War Ragnarök

Meilleure accessibilité : God of War Ragnarök

Meilleur design sonore : God of War Ragnarök

Meilleure narration : God of War Ragnarök

Meilleur jeu sur smartphone : Marvel Snap

Meilleure performance d’acteur : God of War Ragnarök

Meilleure adaptation : Arcane (League of Legends)

On peut regretter l’absence de certains titres forts de cette année, comme Horizon Forbidden West, A Plague Tale Requiem, TMNT Shredder’s Revenge ou encore The Quarry, mais les choix sont définitifs ! A noter que Zelda Tears of the Kingdom a été lui sacré “jeu le plus attendu pour 2023”, sans grande surprise.

La cérémonie a aussi été l’occasion de présenter de nouveaux jeux à venir. Parmi eux : Hadès 2, Death Stranding 2 ou Judas. Une date a aussi été lâchée pour Diablo 4 : ce sera pour juin 2023. Jedi Survivor a lui été annoncé pour mars 2023.