Réchauffement climatique : ce député veut repeindre le toit des voitures en blanc

Le député écologiste Julien Bayou vient de déposer une proposition de loi consistant en la pose d'un revêtement réflectif sur nos bâtiments pour réguler la température en intérieur. Pour faire simple, peindre en blanc les toitures de nos maisons/immeubles pour limiter la surchauffe et le recours à la climatisation. Une idée qu'il aimerait appliquer sur nos voitures également.

Durant les différents épisodes caniculaires survenus cet été, vous avez peut-être entendu parler dans certains reportages de l'effet albédo. Pour résumer simplement, ce phénomène décrit la capacité d'une surface à réfléchir l'énergie solaire. Plus une surface est claire, plus l'albédo est élevé. Cette technique, très utilisée en Grèce notamment ou dans les pays du Maghreb, permet de renvoyer une grande partie des rayons du soleil dans l'atmosphère et de réduire considérablement la température à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une maison.

Ce procédé, que l'on appelle également “cool roofing”, a attiré l'attention du député EELV Julien Bayou, qui vient justement de déposer un amendement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Avec cette mesure, Julien Bayou souhaite simplement imposer l'utilisation de cette technique sur les bâtiments non résidentiels (les entreprises, les centres commerciaux, les écoles, etc.).

Le cool roofing sur le toit des maisons… et des voitures !

La peinture blanche – dont l'indice réflectant solaire (IRS) est égale ou supérieure à 100 – va permettre de renvoyer une grande partie des rayons du soleil vers l'atmosphère. La toiture reste à température ambiante, ce qui limite la surchauffe pendant la période estivale et à fortiori durant les canicules (jusqu'à 7 degrés de différence)”, explique le député.

Selon lui, le “cool roofing” s'impose surtout comme une solution simple et efficace pour éviter/diminuer l'utilisation de la climatisation, nocive pour l'environnement (en raison des fluides frigorigènes) et particulièrement énergivore.

Alors que cet amendement sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, Julien Bayou serait visiblement intéressé pour rendre obligatoire ce procédé sur nos voitures ! C'est en tout cas ce qu'avancent nos confrères du Parisien. L'idée reste similaire : peindre les toits de nos véhicules en blanc permettrait de réduire la température ambiante dans l'habitacle, notamment l'été. De fait, cela limiterait le recours à la clim, qui comme vous la savez impacte fortement la consommation de nos voitures. Et vous, que pensez-vous de cette mesure ? Dites-le-nous dans les commentaires.