La Tesla Model 3 se dévoile, Feature Drop débarque sur vos smartphones Pixel, c’est le récap’ de la semaine

Un prototype de la future Tesla Model 3 repéré en Californie, Google déploie sa nouvelle mise à jour pour les smartphones Pixel, Twitter à nouveau victime de dysfonctionnements, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous possédez un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro, vous serez ravis de savoir que Google a déployé pour vous une nouvelle mise à jour qui apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités à vos smartphones. Elon Musk semble avoir renvoyé les ingénieurs de Twitter en charge des notifications et Tesla travaillerait sur sa future version de Model 3, prévue pour 2023. Enfin, on vous dévoile cette semaine les résultats des benchmarks de la Radeon RX 7090 XTX.

Twitter victime de nouveaux problèmes techniques

Les problèmes techniques continuent de se multiplier sur Twitter ! En effet, depuis quelques jours, la fonctionnalité Twitter Spaces est en panne et les notifications ne fonctionnent plus. La compagnie n’a pas encore résolu le problème et ne s’est pas exprimée aux sujets de ces nouveaux dysfonctionnement. Il se murmure que les déboires de Twitter sont largement liés aux nombreux licenciements initiés par Elon Musk, le nouveau PDG du réseau social ayant remercié la moitié des employés, dont de nombreux ingénieurs.

Des nouvelles de la Tesla Model 3 2023

Alors qu’un rapport de Reuters évoquait il y a quelques jours l’arrivée d’une nouvelle version de la Model 3 en 2023, l’internaute omg_Tesla/Rivian dévoile sur Twitter un prototype de la future Tesla, repéré dans un parking en Californie. Si l’on en croit les images partagées, la berline 100% électrique pourrait s’offrir un nouveau design et une caméra intégrée dans le phare avant droit.

Google déploie la mise à jour Feature Drop

Si vous êtes en possession d’un Pixel, c’est Noël avant l’heure puisque Google vient de commencer à déployer la mise à jour Feature Drop, qui apporte de nombreuses fonctionnalités très attendues. La mise à jour concerne en particulier les Pixel 7 et 7 Pro, avec l’arrivée notamment du VPN gratuit Google One, de la fonction Clear Calling ou encore des libellés pour les locuteurs dans l’app Recorder. Google profite également de la mise à jour pour améliorer les paramètres de sécurité et de confidentialité de ses Pixel 7 Pro.

Radeon RX 7090 XTX : un concurrent de taille pour la GeForce RTX 4080

Nos confrères de Tom’s Hardware ont dévoilé les benchmarks de la Radeon RX 7090 XTX et aux vues des résultats, AMD pourrait parvenir à concurrencer Nvidia. En effet, la nouvelle carte graphique haut de gamme d’AMD semble offrir des performances quasi équivalentes à la GeForce RTX 4080, pour un tarif bien plus abordable. Si la fuite provenant de Benchleaks se confirme et qu’AMD propose un meilleur rapport qualité/prix, Nvidia a du souci à se faire…

Sera-t-on privé d’accès Internet et téléphonique dans les mois qui viennent ?

Comme l’a confirmé le gouvernement, des coupures d’électricité sont à prévoir cet hiver. Elles seront programmées et annoncées à l’avance et « ne devraient pas concerner plus de 4 millions de clients simultanément, pour une durée de deux heures ». Reste à savoir quelles répercussions auront ces coupures dans la société, tant au niveau des accès Internet et téléphonique que dans les transports ou dans les écoles. Seuls les usagers prioritaires seront épargnés par ces mesures de délestage.

Nos tests de la semaine

Sony Xperia 5 IV : format compact et expérience de qualité

Si vous cherchez un smartphone peu encombrant et puissant malgré tout, le Xperia 5 IV pourrait vous séduire. Sony propose ici un produit élégant et facile à utiliser. On adore son bel écran, son interface très agréable, son autonomie et ses résultats en photo avec le mode basic. On regrette que le téléobjectif périscopique ait disparu, on note que les clichés pris avec le déclencheur sont souvent flous et on aurait apprécié découvrir quelques accessoires dans la boîte. Cela étant dit, le Xperia 5 IV est un très bon smartphone, disponible à partir de 999 euros.

Samsung Buds2 Pro : des écouteurs presque parfaits

Samsung tient ses promesses avec des écouteurs qui multiplient les fonctions et offrent une superbe acoustique. Si vous êtes en possession d’un smartphone Samsung, les Buds2 Pro sont faits pour vous. En effet, l’utilisateur Android profitera de toutes les fonctions exclusives aux téléphones de la marque, telles que l’Audio 360 ou la géolocalisation. L’autonomie, avec et sans ANC, est très bonne et la charge sans-fil est particulièrement pratique. À noter que les Samsung Buds2 Pro ne sont pas adaptés à tous les budgets puisqu’ils sont disponibles à partir de 199 euros sur le site du fabricant.

