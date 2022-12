EDF félicite les Français, la consommation électrique a baissé de 10% en novembre 2022

Face à la menace d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, les Français ont pris leurs responsabilités. D'après les dernières données d'EDF, la consommation électrique globale du pays en novembre 2022 affiche une baisse de 10% par rapport à l'année dernière.

Comme vous le savez, face à la crise de l'énergie actuelle, le gouvernement a appelé les Français à plusieurs reprises à adopter certains gestes simples pour diminuer leur consommation électrique. En cas de surtensions sur les réseaux, des coupures d'électricité pourront être opérés par le RTE, le Réseau de transport d'électricité.

D'ailleurs, un arrêté récent permet au RTE d'imposer à Enedis l'arrêt des compteurs Linky des foyers les plus énergivores. Un cadre a été toutefois fixé, puisque ces coupures ne pourront pas dépasser les deux heures, et devront impérativement avoir lieu entre 11 h 30 et 15 h 30.

Mais visiblement, les Français ont pris leurs responsabilités en modifiant leurs habitudes. D'après les derniers chiffres partagés par EDF ce jeudi 8 décembre 2022, la consommation électrique des clients du fournisseur d'énergie a chuté de 10% en novembre 2022 par rapport à 2021.

La consommation électrique baisse de 10% grâce aux efforts des Français

Les données d'EDF confirment cette tendance mis en lumière par le RTE. En effet, il y a quelques jours, le Réseau de transport d'électricité a annoncé une baisse conséquente de 8,3 % de la consommation en décembre par rapport à la moyenne de cette période entre 2014 et 2019.

Pour en revenir à l'annonce d'EDF, l'entreprise précise que ce chiffre concerne tous ses clients, particuliers comme entreprises et secteurs tertiaires. Cela représente des millions de Français, puisque EDF fournit les deux tiers des ménages et plus de moitié des entreprises hexagonales. “On a une baisse notable qui répond aux stimulations qui ont été faites par le gouvernement qui a demandé un plan de sobriété pour tous les acteurs, et qui répond aux conseils que nous avons apportés à nos clients pour réduire leur consommation”, a déclaré Marc Benayoun, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle clients, services & territoires à l'antenne de FranceInfo.

Par ailleurs, EDF met en exergue une multiplication importante du nombre d'utilisateurs sur l'application EDF et moi, qui permet d'obtenir une vue détaillée de sa consommation personnelle. Ainsi, elle est aujourd'hui consulté par 7 à 9 millions de clients. Depuis janvier 2022, on est à 140 millions de connexion. Cela représente le double par rapport à 2021. Pour rappel, l'outil gratuit EcoWatt vous permet aussi de consulter en temps réel la consommation électrique du pays. Sur le site d'EcoWatt, vous pouvez également retrouver de nombreux conseils pour réduire la consommation de votre logement/entreprise.