Diablo 4 : vers une sortie en juin 2023, peut-être une grosse annonce aux Game Awards

Diablo 4 devrait arriver dans le courant de l’année 2023, san plus de précisions. Une fuite sur le Microsoft Store pointe la date du 5 juin 2023. Si la date semble crédible, il n’y a pour l’instant rien d’officiel. Peut-être aurons-nous une annonce lors des Game Awards ?

Quand arrivera Diablo 4 ? Les fans de la franchise attendent ce nouvel épisode depuis des années maintenant et rongent leur frein en guettant des infos éventuelles de Blizzard. Seule certitude : il arrivera en 2023, mais une fuite nous donne aujourd’hui plus de précisions.

Aggiornamenti Lumia, qu’on a plus l’habitude de voir fuiter des infos sur les téléphones, affirme que le titre de Blizzard est apparu sur le Microsoft Store. Une date lui était attachée : le 5 juin. En plus de cela, la fiche produit indiquait une taille de 80 Go.

Diablo 4 sera-t-il présenté lors des Game Awards ?

Une fuite sur le Microsoft Store pourrait étonner, étant donné que Diablo 4 sera très certainement disponible sur l’application Battle Net sur PC. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'il sortira également sur consoles, dont la Xbox Series.

La date du 5 juin semble crédible, mais elle pourrait tout aussi bien être « choisie » au hasard en attendant l’annonce de la vraie date. Elle pourrait aussi trahir une grosse annonce dès demain. Pour rappel, dans la nuit de jeudi à vendredi se tient les Game Awards, cérémonie pendant laquelle de nombreux titres seront annoncés. Blizzard pourrait très bien profiter de l’événement pour lâcher la date de sortie de son bébé. C’est l’avis de Tom Henderson, célèbre journaliste jeu vidéo qui précise qu’une série d’annonces sera faite pendant le live.

Diablo 4 est le prochain gros jeux de Blizzard et il se sera fait attendre. Il a en effet été dévoilé lors de la Blizzcon 2019, il y a trois ans. Une annonce très en amont de la sortie, comme a l’habitude de le faire le studio, mais qui dénote dans le paysage actuel. Pour rappel, c'est un hack and slash. Aux commandes d’un personnage, vous devez naviguer dans un monde ouvert et tuer des monstres par paquet de douze pour gagner de l’expérience et un meilleur équipement. Un concept simple mais accrocheur servi par un univers sombre et fascinant.