Cette nouvelle fonction booste l’intelligence de Gemini dans Google Home

Google continue de renforcer les capacités de son assistant intelligent intégré à l’app Home. Une nouvelle fonction en cours de test améliore les échanges avec Gemini. Elle vise à éviter les malentendus et à mieux interpréter les demandes complexes des utilisateurs.

Google Home Gemini
Crédits : Adobe Stock

L’arrivée de l'IA Gemini dans l’écosystème Google Home marque un tournant pour la domotique de la firme. Cette intelligence artificielle, censée remplacer Google Assistant, promet des interactions plus naturelles et personnalisées. Après un lancement initial aux États-Unis, le programme s’est récemment étendu au Canada, avec une prise en charge du français prévue début 2026. Ce déploiement progressif ne s’est pas fait sans accrocs. Plusieurs utilisateurs ont signalé des réponses incohérentes ou des commandes ignorées, notamment sur les lumières et les appareils connectés du quotidien.

Malgré ces débuts hésitants, Google continue ainsi d’enrichir Gemini dans l’application Home. Une nouvelle fonction expérimentale a été repérée dans la dernière version de l’app. Elle pourrait améliorer la manière dont l’assistant interprète les requêtes complexes. Cette mise à jour permettrait aux utilisateurs d’ajouter des contenus visuels pour accompagner leurs questions.

Google Home vous laissera bientôt envoyer des images à Gemini pendant vos demandes

Gemini dans Google Home pourrait bientôt accepter des images ou vidéos en complément des requêtes textuelles. C’est ce qu’indique Android Authority, qui a repéré cette nouveauté dans la version 4.9.51.0 de l’application. Concrètement, un bouton “+” apparaît à gauche du champ de saisie. Il permet d’ajouter une photo prise avec l’appareil ou issue de la galerie. L’objectif serait d’aider l’assistant IA à mieux comprendre le contexte visuel d’une question, comme analyser un extrait de caméra de sécurité.

Cette nouveauté s’accompagne de deux autres fonctions en test. Un bouton Redo (Refaire) permet de relancer la réponse de Gemini si elle ne convient pas. Un autre bouton Reset Chat (Réinitialiser la conversation) efface l’historique pour repartir sur une nouvelle demande. Ces outils rappellent le fonctionnement des assistants comme ChatGPT, en aidant à clarifier ou reformuler les échanges. Pour l’instant, l’ajout d’images reste limité et ne déclenche aucune action. Il s’agit encore d’une phase de test, en attendant une intégration complète dans une future mise à jour.


