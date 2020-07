Google stoppe les ventes des Pixel 3a et 3a XL, le Pixel 4a se fait toujours attendre

Google arrête de vendre les Pixel 3a et Pixel 3a XL. Les deux smartphones ne sont plus disponibles sur la boutique officielle du constructeur. Il faudra donc se tourner vers le marché de l’occasion, du reconditionnement ou sur certains marketplace pour dénicher un Pixel 3a.

Une page se tourne chez Google. En effet, il semblerait bien que le constructeur mette fin à la carrière des Pixel 3a et Pixel 3a XL. Sur la boutique officielle de Google, il n’est plus possible d’acheter les deux appareils neufs. Un bouton grisé avec la mention « Non disponible » vient confirmer que les stocks du constructeur sont écoulés.

À partir de ce jeudi 2 juillet 2020, il faudra donc passer par d’autres circuits en France comme ailleurs pour obtenir un Pixel 3a ou un Pixel 3a XL. Plusieurs solutions s’offrent aux consommateurs, qui pourront opter pour le marché de l’occasion, les sites spécialisés dans le reconditionnement, ou encore quelques marketplace, notamment sur Amazon et Darty. Dans l’Hexagone, la Fnac a encore quelques modèles en stock dans certaines boutiques. « Le Pixel 3a est disponible chez certains partenaires le temps que les stocks s’écoulent », a affirmé un porte-parole de Google dans les colonnes du site Android Police.

À lire également : Google Pixel 4a – un prix de 399 euros, comme le Pixel 3a

Le Pixel 4a, dernier espoir de la division Pixel ?

Cette fin de carrière semblait inévitable. Après des ventes décevantes pour les Pixel 3 et Pixel 3 XL, Google avait lancé les Pixel 3a et Pixel 3a XL pour redresser la barre et s’imposer davantage sur le marché des milieux de gamme. Depuis, les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont sortis et ont également connu un accueil mitigé. D’ailleurs, deux employés clés de Google ont décidé de claquer la porte après l’échec commercial du Pixel 4.

Si l’avenir de la division Pixel semble incertain, espérons que l’arrivée prochaine du Pixel 4a vienne relancer la machine. Après plusieurs reports de sortie consécutifs (de mai à juin, puis supposément à octobre), le smartphone pourrait néanmoins pointer le bout de son nez dans peu de temps. En effet, le Pixel 4a vient tout juste d’être certifié par la Commission Fédérale des télécoms américains. Ce qui suggère une présentation officielle imminente, peut-être en juillet comme le prétendent les dernières rumeurs.

À lire également : Pixel 4a – Google reporterait la sortie à octobre 2020

Source : Android Police