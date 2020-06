Pixel 4a : Google reporterait la sortie à octobre 2020

Le Pixel 4a n’arriverait pas sur le marché avant le mois d’octobre 2020, affirme un leaker réputé. D’après lui, Google aurait une nouvelle fois décidé de décaler la sortie de son nouveau smartphone milieu de gamme. Néanmoins, la firme de Mountain View présenterait bien le Pixel 4a dans le courant de juillet 2020.

Ce 13 juin, Jon Prosser a une nouvelle fois évoqué la sortie du Pixel 4a sur son compte Twitter. D’après les informations recueillies par le leaker, Google aurait encore décidé de reporter la sortie sur le marché du smartphone. Pour rappel, le Pixel 4a était attendu en mai avant d’être repoussé au mois de juin à cause de la crise sanitaire.

Sortie en même temps que les Pixel 5 ?

Finalement, Google présenterait sa nouvelle production lors d’une conférence en ligne le 13 juillet 2020. Par contre, la sortie dans les magasins du Pixel 4a serait désormais reportée de plusieurs mois. Selon Jon Prosser, le smartphone arriverait sur le marché le 22 octobre 2020, soit plus de 3 mois après la présentation.

On imagine que Google a été contraint de revoir son calendrier de sortie en réaction à la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, le groupe américain pourrait bien lancer les Pixel 4a sur le marché en même temps que les Pixel 5, ses futurs haut de gamme. Les Pixel 5 sont en effet attendus dans le courant de l’automne. Max Weinbach, un autre leaker, s’amuse de la situation et estime que Google devrait plutôt rebaptiser le Pixel 4a en Pixel 5a.

Enfin, toujours selon Jon Prosser, Google aurait décidé d’abandonner le coloris « Barely Blue ». Une seule couleur, le noir, serait proposée aux acheteurs. Pour l’heure, on vous invite à prendre ces informations avec des pincettes. Les plans de Google concernant le Pixel 4a sont visiblement en perpétuelle évolution. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.