Google Pixel 4A : présentation imminente, le smartphone vient de passer la certification

Le Google Pixel 4A est encore un smartphone bien mystérieux. Nul ne sait quand Google se décidera à l’annoncer de manière officielle. Aujourd’hui, le terminal a été approuvé par la commission des télécoms américains, signe d’un dévoilement prochain.

Le Pixel 4A de Google se fait attendre. Cela fait plusieurs mois qu’il est sujet de rumeurs et de fuites en tout genre, mais la firme de Mountain View n’a rien dit. Pas d’annonce, pas de teasing. Motus et bouche cousue. Pourtant, il semblerait que la présentation officielle du terminal ne soit plus très loin. Il est en effet passé par la FCC (Federal Communication Commission), commission américaine de la régulation des télécoms.

Le passage du smartphone a été repéré par XDA Developpers. Le terminal nommé G025J dans ce document, a été approuvé par la commission. Cela signifie donc qu’il a le droit d’être vendu aux Etats-Unis.

The Google Pixel 4a just hit the FCC, but still no signs of when it'll launch.https://t.co/UQMHk9Tz7r

…at this point, I'm on board with Google releasing it alongside the Pixel 5 as the "Pixel 5a."

H/T @Cstark_27

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 25, 2020