Google Pixel 4a : un prix de 399 euros, comme le Pixel 3a

Le Google Pixel 3a devrait coûter 399 euros, comme son prédécesseur le Pixel 3a, révèle Evan Blass, un leaker réputé. Dans la foulée, l’informateur a mis en ligne une poignée de photos officielles du smartphone, confirmant ainsi son design complet. Voici les dernières informations apparues en ligne.

Ce 11 mars 2020, le leaker Evan Blass a publié les premières photos officielles du Pixel 4a. Comme aperçu dans la prise en main vidéo et les précédentes photos volées, le smartphone est recouvert d’un écran troué cerclé de bordures plutôt épaisses. Au dos, un double capteur photo est disposé dans un carré à la manière des Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Google n’augmente pas ses prix

Surtout, Evan Blass révèle prix de vente du Pixel 4a : 399 dollars. Au vu des habitudes de la marque américaine, on peut s’attendre à un prix de 399 euros sur le marché européen. Google n’a donc pas augmenté ses tarifs en l’espace d’un an. L’an dernier, le Pixel 3a était en effet commercialisé au prix de 399 euros.Vu l’historique et la réputation du leaker, on peut accorder un certain crédit à cette nouvelle fuite.

Attention, il s’agit du prix de départ de la gamme. Pour l’heure, on ignore encore si Google a l’intention de commercialiser une variante à un prix plus élevé. Un nom de code déniché dans le code source d’AOSP pointe en effet vers l’existence d’un Pixel 4a compatible avec la 5G. Sans surprise, un Pixel compatible avec la 5G serait inévitablement un peu plus cher.

Quoi qu’il en soit, la marque aurait bien décidé de faire l’impasse sur l’hypothétique Pixel 4a pour se focaliser sur un appareil doté d’un écran de petite taille (5,7 pouces). Nous en saurons davantage sur les prochains Pixel milieu de gamme dans le courant du mois de mai 2020. On attend votre avis dans les commentaires.

