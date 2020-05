Pixel 4 : deux employés clés de Google démissionnent suite à l’échec du smartphone

Le Pixel 4 a créé des remous au sein de l’équipe Google ces derniers mois. La firme a perdu deux de ses figures importantes, visiblement déçues de la tournure des événements au sein de la division Pixel. La situation laisse craindre un avenir encore plus sombre pour le Pixel 5.

Un nouveau rapport du site The Information révèle au grand jour des événements qui se sont déroulés dans les coulisses de la division Google Pixel ces derniers mois. Deux employés clés de la firme ont quitté leur poste dans la plus grande discrétion. D’abord, Mario Queiroz, qui a dirigé cette division depuis le début. Il avait rejoint Google en 2005 et a supervisé le lancement du tout premier smartphone Android de la firme, le Nexus One en 2010.

Pixel : Google perd le cerveau des capteurs photo de ses smartphones

Marc Levoy, est le second cadre de l’équipe à avoir déposé le tablier ces dernières semaines. Expert dans le domaine du traitement logiciel des photos, Levoy est celui à qui Google doit en grande partie la qualité de l’appareil photo de ses smartphones. L’ingénieur a quitté l’entreprise en mars dernier sans aucune annonce de celle-ci. Le rapport précise que d’autres membres du staff ont été déçus de la stratégie adoptée avec le Google Pixel 4.

C’est le cas de Rick Osterloh, le chef de toute la branche hardware chez Google qui s’est montré peu enthousiaste avant même le lancement du Pixel 4 en octobre dernier. Il aurait convoqué une réunion et fait part de ses inquiétudes. Osterloh a exprimé son « désaccord avec certaines décisions », notamment en ce qui concerne la capacité de la batterie. Cette situation met en lumière les incohérences au sein de l’équipe.

On se demande comment le responsable du hardware a pu réagir aussi tardivement, à quelques semaines du lancement d’un produit aussi important que le Pixel 4. Selon The Information, le style managérial d’Osterloh est en cause. Le dirigeant serait un adepte du non-interventionnisme, avec une forte propension à laisser carte blanche aux responsables produits.

Quid de l’avenir du Pixel 5 ?

Il y a de quoi être inquiet. Déjà parce que le départ de Marc Levoy est un coup dur pour Google. On ignore pour le moment dans quelle mesure cela affectera la qualité de l’appareil photo du Pixel 5. D’autre part, les remous au sein de l’équipe sont loin d’être rassurants. Le prochain smartphone de la gamme sera le Google Pixel 4a, dont la sortie aurait été repoussée en juin alors qu’il devait être lancé ce mois-ci.

Les performances commerciales du Pixel 4a, mais aussi du Pixel 5 seront déterminantes pour l’avenir de la gamme. Les estimations montrent que le Pixel 4 ne se vend très mal. Selon le cabinet IDC, Google a écoulé seulement 2 millions d’exemplaires sur les deux derniers trimestres. C’est presque deux fois moins que les 3,5 millions de ventes du Pixel 3 au cours des six premiers mois suivant son lancement.

Source : The Information